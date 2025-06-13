Подорожчали всі продукти: Держстат показав, як зросли ціни за останній рік
Торішній неврожай в Україні підняв ціни на овочі та інші продукти. Весняні заморозки цього року призвели до подальшого зростання цін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства, загальна інфляція в травні прискорилася до 15,9%, продуктова - до 22,1%.
Ціни на капусту зросли за рік більш ніж утричі (на 227,3%) до 53,5 гривень за кілограм. Морква подорожчала в 2,6 раза (на 160,9%) до 43,3 гривень за кілограм.
Яблука подорожчали на 127,1% до 58,0 гривень, яйця подорожчали на 89,9% до 54,2 гривень за десяток, борошно на 39,5% до 21,7 гривень за кілограм, крупа гречана на 32,7% до 35,6 гривень за кілограм.
Пачка масла 200 грам подорожчала на 34,3% до 107,3 гривень, соняшникова олія на 39,0% до 80,6 гривень за літр.
Продуктова інфляція
За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку й восени 2024 року, що позначилося на врожайності, строках дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед, на низці овочів і фруктів.
У травні 2025 року на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.
НБУ прогнозує, що надалі інфляція буде поступово сповільнюватися. Влітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг. Цьому сприятимуть надходження нових врожаїв, краща, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту.
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