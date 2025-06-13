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Подорожчали всі продукти: Держстат показав, як зросли ціни за останній рік

Україна, П'ятниця 13 червня 2025 10:27
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Подорожчали всі продукти: Держстат показав, як зросли ціни за останній рік Фото: ціни на продукти зросли за рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Торішній неврожай в Україні підняв ціни на овочі та інші продукти. Весняні заморозки цього року призвели до подальшого зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, загальна інфляція в травні прискорилася до 15,9%, продуктова - до 22,1%.

Ціни на капусту зросли за рік більш ніж утричі (на 227,3%) до 53,5 гривень за кілограм. Морква подорожчала в 2,6 раза (на 160,9%) до 43,3 гривень за кілограм.

Яблука подорожчали на 127,1% до 58,0 гривень, яйця подорожчали на 89,9% до 54,2 гривень за десяток, борошно на 39,5% до 21,7 гривень за кілограм, крупа гречана на 32,7% до 35,6 гривень за кілограм.

Пачка масла 200 грам подорожчала на 34,3% до 107,3 гривень, соняшникова олія на 39,0% до 80,6 гривень за літр.
Подорожчали всі продукти: Держстат показав, як зросли ціни за останній рік

Продуктова інфляція

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку й восени 2024 року, що позначилося на врожайності, строках дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед, на низці овочів і фруктів.

У травні 2025 року на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.

НБУ прогнозує, що надалі інфляція буде поступово сповільнюватися. Влітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг. Цьому сприятимуть надходження нових врожаїв, краща, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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