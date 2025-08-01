Ціни на бензин зростатимуть швидше: НБУ переглянув прогноз на 2025-2027 роки

НБУ погіршив прогноз зростання цін на пальне до 4,0% наприкінці 2025 року у порівнянні з 1,2% в прогнозі за квітень.



Темпи зростання цін на пальне сповільнилися навесні

У квітні-травні 2025 року зростання цін на пальне в Україні суттєво уповільнилося. У березні річне зростання становило 9,9%, а вже у травні воно знизилось до 1,2%.

Цьому сприяло здешевлення нафти на світових ринках, надлишок дизельного пального та автогазу на внутрішньому ринку, а також конкуренція між АЗС у бензиновому сегменті. Ці фактори стримували зростання вартості пального для споживачів.

У червні ціни знову пішли вгору

У червні ціни на пальне знову почали зростати. Річні темпи зростання прискорилися до 3,1%.

Причинами стали подорожчання бензину та дизпалива, що відбулося на тлі нестабільних світових цін на нафту та ослаблення гривні відносно євро. Це частково нівелювало попереднє уповільнення інфляції в цьому сегменті.

Біоетанол не вплинув на вартість бензину

З 1 травня 2025 року в Україні запроваджено обов’язкове додавання біоетанолу до бензину. Проте ця вимога не мала суттєвого впливу на ціни.

До того ж, її фактичне запровадження відтерміноване до 1 січня 2026 року, тож до кінця поточного року зміни у вартості пального через біоетанол не очікуються.

Прогноз: ціни зростатимуть у 2026 році

До кінця 2025 року ціни на пальне зростатимуть помірно. Це пов’язано зі зниженням волатильності на світовому нафтовому ринку.

Водночас із наступного року очікується пришвидшення зростання вартості пального. Основним чинником стане заплановане підвищення акцизного навантаження, що збільшить витрати для споживачів.

НБУ прогнозує, що наприкінці 2026 року зростання цін буде на рівні 8,0% (попередній прогноз - 4,4%), наприкінці 2027 року - 6,9% (попередній прогноз - 5,0%).