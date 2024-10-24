Ціни на бензин та дизель в Україні падають: в чому причина

За її даними, ціни на АЗС на бензин впали на 2 гривні/літр, на дизель - на 1 гривню. Зараз середня ціна на А-95 складає 55,75 гривні за літр, на ДП - 51,95 гривні.

За словами директора КГ Сергія Куюна, падіння цін спричинили як зовнішні, так і внутрішні фактори.

"Причиною падіння цін стало зниження закупівельних цін та закінчення сезону активного споживання, що спонукає трейдерів стимулювати продажі", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Зниження закупівельних цін відбулося через падіння цін на нафту, яке спостерігається в останні місяці через збільшення видобутку та зниження попиту з боку Китаю.

Таким чином, підтверджуються прогнози експертів, що підняття в Україні акцизів на пальне з 1 жовтня, не мало б призвести до росту цін.