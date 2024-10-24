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Ціни на бензин та дизель в Україні падають: в чому причина

Четвер 24 жовтня 2024 15:36
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Ціни на бензин та дизель в Україні падають: в чому причина Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Юрій Дощатов

Ціни на бензин та дизельне пальне на ключових заправках в Україні в останні дні знижуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Консалтингову групу "А-95".

За її даними, ціни на АЗС на бензин впали на 2 гривні/літр, на дизель - на 1 гривню. Зараз середня ціна на А-95 складає 55,75 гривні за літр, на ДП - 51,95 гривні.

За словами директора КГ Сергія Куюна, падіння цін спричинили як зовнішні, так і внутрішні фактори.

"Причиною падіння цін стало зниження закупівельних цін та закінчення сезону активного споживання, що спонукає трейдерів стимулювати продажі", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Зниження закупівельних цін відбулося через падіння цін на нафту, яке спостерігається в останні місяці через збільшення видобутку та зниження попиту з боку Китаю.

Таким чином, підтверджуються прогнози експертів, що підняття в Україні акцизів на пальне з 1 жовтня, не мало б призвести до росту цін.

Раніше директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн запевняв, що вартість бензину та дизельного пального в Україні після підвищення акцизів з 1 вересня суттєво не зміняться.

З 1 вересня ставки акцизу на бензин зросли з 213,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне пальне виросли зі 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз зросли з 52 до 148 євро.

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Бензин Дизпаливо Ціни в Україні
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