Цены на бензин и дизель в Украине падают: в чем причина
Цены на бензин и дизельное топливо на ключевых заправках в Украине в последние дни снижаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95".
По ее данным, цены на АЗС на бензин упали на 2 гривны/литр, на дизель - на 1 гривну. Сейчас средняя цена на А-95 составляет 55,75 гривны за литр, на ДТ - 51,95 гривны.
По словам директора КГ Сергея Куюна, падение цен вызвали как внешние, так и внутренние факторы.
"Причиной падения цен стало снижение закупочных цен и окончание сезона активного потребления, что побуждает трейдеров стимулировать продажи", - отметил он в комментарии РБК-Украина.
Снижение закупочных цен произошло из-за падения цен на нефть, которое наблюдается в последние месяцы из-за увеличения добычи и снижения спроса со стороны Китая.
Таким образом, подтверждаются прогнозы экспертов, что поднятие в Украине акцизов на топливо с 1 октября, не должно было бы привести к росту цен.
Ранее директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн уверял, что стоимость бензина и дизельного горючего в Украине после повышения акцизов с 1 сентября существенно не изменится.
С 1 сентября ставки акциза на бензин выросли с 213,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное горючее выросли со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз выросли с 52 до 148 евро.
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