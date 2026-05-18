Ціни на бензин підскочили: скільки коштує пальне на АЗС 18 травня

В Україні за вихідні, з 15 по 18 травня, великі мережі автозаправних станцій змінили вартість пального. На популярних АЗС здорожчали різні марки бензину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Головне:
Мережі OKKO та WOG за вихідні синхронно скоригували цінники на бензин, піднявши вартість усіх марок рівно на 1 гривню за літр. Відтак "сотий" бензин у них тепер коштують 88,90 гривні за літр замість колишніх 87,90 грн.
Бензин 95 (Pulls та Mustang) здорожчав до 81,90 гривні за літр, а стандартний А-95 піднявся в ціні до 78,90 гривні за літр.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 18 травня (інфографіка РБК-Україна)
Водночас вартість дизельного пального та автомобільного газу на станціях цих операторів залишилася незмінною.
Аналогічне здорожчання бензину на 1 гривню за літр зафіксовано і на заправках SOCAR. Бензин NANO 100 зріс у вартості до 88,99 гривні за літр, марка NANO 95 тепер обійдеться у 82,99 гривні, а звичайний А-95 подорожчав до 78,99 гривні за літр.
При цьому автомобільний газ у цій мережі продемонстрував зниження ціни на 99 копійок і наразі коштує 48,99 гривні за літр проти 49,98 гривні у п'ятницю.
На державній мережі "Укрнафта" в порівнянні з п'ятницею суттєво дорожче сьогодні водіям обійдеться бензин марки 95 (Energy). Він "зріс" одразу на 4 гривні, піднявшись у ціні з 71,90 до 75,90 гривні за літр.
Інші марки бензину на "Укрнафта" додали в ціні традиційну 1 гривню: літр 98-го (Energy) тепер коштує 81,90 гривні, А-95 подорожчав до 72,90 гривні, а А-92 - до 67,90 гривні.
Скраплений газ на заправках компанії здешевшав на 1 гривню і наразі реалізується по 46,90 гривні за літр.
