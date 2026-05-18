Ціни на бензин підскочили: скільки коштує пальне на АЗС 18 травня

Головне: Бензин : На АЗС зафіксовано подорожчання бензину в середньому на 1 гривню за літр.

: На АЗС зафіксовано подорожчання бензину в середньому на 1 гривню за літр. Дизель : Вартість ДП протягом вихідних продемонструвала абсолютну стабільність.

: Вартість ДП протягом вихідних продемонструвала абсолютну стабільність. Автогаз: Ситуація зі скрапленим газом відрізняється залежно від мережі: на заправках OKKO та WOG ціна залишилася незмінною, тоді як SOCAR та "Укрнафта" знизили вартість цього пального майже на 1 гривню за літр.

Як змінилися ціни на пальне

Мережі OKKO та WOG за вихідні синхронно скоригували цінники на бензин, піднявши вартість усіх марок рівно на 1 гривню за літр. Відтак "сотий" бензин у них тепер коштують 88,90 гривні за літр замість колишніх 87,90 грн.

Бензин 95 (Pulls та Mustang) здорожчав до 81,90 гривні за літр, а стандартний А-95 піднявся в ціні до 78,90 гривні за літр.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 18 травня (інфографіка РБК-Україна)

Водночас вартість дизельного пального та автомобільного газу на станціях цих операторів залишилася незмінною.

Аналогічне здорожчання бензину на 1 гривню за літр зафіксовано і на заправках SOCAR. Бензин NANO 100 зріс у вартості до 88,99 гривні за літр, марка NANO 95 тепер обійдеться у 82,99 гривні, а звичайний А-95 подорожчав до 78,99 гривні за літр.

При цьому автомобільний газ у цій мережі продемонстрував зниження ціни на 99 копійок і наразі коштує 48,99 гривні за літр проти 49,98 гривні у п'ятницю.

На державній мережі "Укрнафта" в порівнянні з п'ятницею суттєво дорожче сьогодні водіям обійдеться бензин марки 95 (Energy). Він "зріс" одразу на 4 гривні, піднявшись у ціні з 71,90 до 75,90 гривні за літр.

Інші марки бензину на "Укрнафта" додали в ціні традиційну 1 гривню: літр 98-го (Energy) тепер коштує 81,90 гривні, А-95 подорожчав до 72,90 гривні, а А-92 - до 67,90 гривні.

Скраплений газ на заправках компанії здешевшав на 1 гривню і наразі реалізується по 46,90 гривні за літр.

Деталізація цін на АЗС 18 травня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 92,90 грн

ДП Євро-5: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,99 грн

Бензин NANO 95: 82,99 грн

Бензин А-95: 78,99 грн

ДП NANO Extro: 92,99 грн

ДП NANO: 89,99 грн

Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"