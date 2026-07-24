Ціни на бензин і дизель знову підскочили: скільки коштує пальне на АЗС під кінець тижня
Паливний ринок завершує тиждень черговою хвилею здорожчання. Оператори АЗС підняли ціни на дизельне пальне та преміальні марки, тоді як бюджетні мережі поки стримують частину цінників.
Скільки коштує бензин, дизель і газ у різних мережах 24 липня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Динаміка ринку: Великі оператори переглянули вартість пального: дизельне пальне та преміальні марки в окремих мережах зросли в ціні на 1,5-4 грн/л.
- Найвигідніші пропозиції: Найнижчу вартість стандартного бензину А-95 та дизеля традиційно утримує мережа "Укрнафта" (79,90 грн та 83,90 грн за літр відповідно).
- Найвищі ціни: Преміальні мережі (SOCAR, OKKO, WOG) тримають найвищі цінники, де бензин та дизель сягнули позначок вище 85-95 грн/л.
- Різниця на повному баку: Заправка 50 літрів бензину А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 3 995 грн, тоді як у мережі SOCAR - у 4 270 грн. Різниця складає 275 грн.
Що змінилося: нові цінники на АЗС
SOCAR: Суттєво підвищила вартість дизельного пального - і стандартне ДП NANO, і преміальне ДП NANO Extro подорожчали одразу на 4 грн/л (тепер 90,90 грн та 93,90 грн відповідно). Також зросли в ціні всі види бензину: NANO 100 тепер коштує 95,40 грн, NANO 95 - 88,40 грн, а базовий А-95 - 85,40 грн.
OKKO: Переглянула цінники на дизельне пальне - і ДП Pulls, і ДП Євро подорожчали на 2 грн/л (тепер 91,90 грн та 88,90 грн відповідно).
"Укрнафта": Підвищила вартість дизельного пального - і стандартне ДП, і ДП (Energy) додали в ціні по 1,5 грн/л (тепер 83,90 грн та 85,90 грн відповідно).
Фото: ціни на АЗС 24 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 91,90 грн (+2 грн)
- ДП Євро: 88,90 грн (+2 грн)
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 82,90 грн
- ДП Mustang: 90,40 грн
- ДП Євро-5: 87,40 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 93,90 грн 95,40
- Бензин NANO 95: 86,90 грн 88,40
- Бензин А-95: 85,40 грн (+1,5 грн)
- ДП NANO Extro: 93,90 грн (+4 грн)
- ДП NANO: 90,90 грн (+4 грн)
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 85,90 грн (+1,5 грн)
- ДП: 83,90 грн (+1,5 грн)
- Газ: 39,90 грн
Скільки коштує повний бак (50 л)?
Розрахунок вартості заправки 50 літрів базового бензину А-95 (або його євро-аналога) у різних мережах:
- "Укрнафта": 3 995 грн
- OKKO: 4 145 грн
- WOG: 4 145 грн
- SOCAR: 4 270 грн
Яка різниця в ціні?
При заправці повного бака (50 літрів) різниця між найдоступнішою мережею ("Укрнафта") та найдорожчою у цьому списку (SOCAR) становить 275 гривень.