Цены на бензин и дизель снова подскочили: сколько стоит топливо на АЗС под конец недели
Топливный рынок завершает неделю очередной волной подорожания. Операторы АЗС подняли цены на дизельное топливо и премиальные марки, в то время как бюджетные сети пока сдерживают часть ценников.
Сколько стоит бензин, дизель и газ в разных сетях 24 июля - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Динамика рынка: Крупные операторы пересмотрели стоимость топлива: дизельное топливо и премиальные марки в отдельных сетях выросли в цене на 1,5-4 грн/л.
- Самые выгодные предложения: Самую низкую стоимость стандартного бензина А-95 и дизеля традиционно удерживает сеть "Укрнафта" (79,90 грн и 83,90 грн за литр соответственно).
- Самые высокие цены: Премиальные сети (SOCAR, OKKO, WOG) держат самые высокие ценники, где бензин и дизель достигли отметок выше 85-95 грн/л.
- Разница на полном баке: Заправка 50 литров бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 3995 грн, тогда как в сети SOCAR - в 4270 грн. Разница составляет 275 грн.
Что изменилось: новые ценники на АЗС
SOCAR: Существенно повысила стоимость дизельного топлива - и стандартное ДТ NANO, и премиальное ДТ NANO Extro подорожали сразу на 4 грн/л (теперь 90,90 грн и 93,90 грн соответственно). Также выросли в цене все виды бензина: NANO 100 теперь стоит 95,40 грн, NANO 95 - 88,40 грн, а базовый А-95 - 85,40 грн.
OKKO: Просмотрела ценники на дизельное топливо - и ДТ Pulls, и ДТ Евро подорожали на 2 грн/л (теперь 91,90 грн и 88,90 грн соответственно).
"Укрнафта": Повысила стоимость дизельного топлива - и стандартное ДП, и ДП (Energy) прибавили в цене по 1,5 грн/л (сейчас 83,90 грн и 85,90 грн соответственно).
Фото: цены на АЗС 24 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 91,90 грн (+2 грн)
- ДТ Евро: 88,90 грн (+2 грн)
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Mustang: 90,40 грн
- ДТ Евро-5: 87,40 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 93,90 грн 95,40
- Бензин NANO 95: 86,90 грн 88,40
- Бензин А-95: 85,40 грн (+1,5 грн)
- ДТ NANO Extro: 93,90 грн (+4 грн)
- ДТ NANO: 90,90 грн (+4 грн)
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 85,90 грн (+1,5 грн)
- ДТ: 83,90 грн (+1,5 грн)
- Газ: 39,90 грн
Сколько стоит полный бак (50 литров)?
Расчет стоимости заправки 50 литров базового бензина А-95 (или его евро-аналога) в разных сетях:
- "Укрнафта": 3 995 грн
- OKKO: 4 145 грн
- WOG: 4 145 грн
- SOCAR: 4 270 грн
Какая разница в цене?
При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью ("Укрнафта") и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 275 гривен.