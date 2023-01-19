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Ціни на бензин, дизель та автогаз прискорили падіння: скільки коштує пальне в Україні

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Україна, Четвер 19 січня 2023 15:38
Ціни на бензин, дизель та автогаз прискорили падіння: скільки коштує пальне в Україні Фото: ціни на бензин падають на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 19 січня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 30 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,22 гривень за літр (-0,28 гривень), на дизельне пальне - 54,08 гривень за літр (-0,16 гривень), на автогаз – 27, 65 гривень за літр (-0,31 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Ціни на бензин, дизель та автогаз прискорили падіння: скільки коштує пальне в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. . Дизельне паливо подорожчало на 85,7% - до 55,0 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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