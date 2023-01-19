Цены на бензин, дизель и автогаз ускорили падение: сколько стоит топливо в Украине

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 января 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 30 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,22 гривен за литр (-0,28 гривен), на дизельное топливо - 54,08 гривен за литр (-0,16 гривен), на автогаз - 27,65 гривен за литр (-0,31 гривен).

Напомним, по данным Госстата, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года бензин А-92 подорожал на 68,6% до 50,0 гривен за литр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% до 55,0 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 52,3% до 29,1 гривен за литр.