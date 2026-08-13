Ціни на АЗС зросли: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 серпня

Головне: Бензин : Ціни стабільні у всіх мережах. Найдешевший А-95 в "Укрнафті" (79,90 грн/л), найдорожчий преміальний 100-й - на SOCAR (95,40 грн/л).

: Ціни стабільні у всіх мережах. Найдешевший А-95 в "Укрнафті" (79,90 грн/л), найдорожчий преміальний 100-й - на SOCAR (95,40 грн/л). Дизель : Здорожчав на WOG - обидві марки додали +1,00 грн/л (Євро-5 - 94,80 грн/л, Mustang - 97,80 грн/л).

: Здорожчав на WOG - обидві марки додали +1,00 грн/л (Євро-5 - 94,80 грн/л, Mustang - 97,80 грн/л). Газ: Без змін у всіх операторів. Найдешевший автогаз пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), найдорожчий - WOG (44,50 грн/л).

Як змінилися ціни на АЗС

На станціях WOG вартість ДП Євро-5 зросла до 94,80 грн/л, а фірмовий ДП Mustang - до 97,80 грн/л. На АЗС OKKO, SOCAR та "Укрнафта" ціни на дизель залишилися незмінними.

Вартість усіх марок бензину (від А-92 до преміальних сортів з октановим числом 100) та скрапленого газу збереглася на рівні середи, 12 серпня, в усіх перерахованих мережах.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 13 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Найдешевші пропозиції серед розглянутих операторів продовжує утримувати державна "Укрнафта". Бензин А-95 в мережі коштує 79,90 грн/л, дизельне пальне - 89,90 грн/л та автогаз - 42,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 13 серпня, четвер

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,50 грн

ДП Mustang: 97,80 грн

ДП Євро-5: 94,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 98,90 грн

ДП NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"