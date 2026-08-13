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Ціни на АЗС зросли: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 серпня

09:47 13.08.2026 Чт
2 хв
На одній з мереж здорожчання пального одразу 1 грн на літрі
aimg Марія Кучерявець
Фото: дизель здорожчав за минулу добу (інфографіка РБК-Україна)

Українські АЗС оновили вартість пального. Одна з найбільших мереж відкоригувала вартість дизельного пального у бік зростання.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС станом на четвер, 13 серпня.

Головне:

  • Бензин: Ціни стабільні у всіх мережах. Найдешевший А-95 в "Укрнафті" (79,90 грн/л), найдорожчий преміальний 100-й - на SOCAR (95,40 грн/л).
  • Дизель: Здорожчав на WOG - обидві марки додали +1,00 грн/л (Євро-5 - 94,80 грн/л, Mustang - 97,80 грн/л).
  • Газ: Без змін у всіх операторів. Найдешевший автогаз пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), найдорожчий - WOG (44,50 грн/л).

Як змінилися ціни на АЗС

На станціях WOG вартість ДП Євро-5 зросла до 94,80 грн/л, а фірмовий ДП Mustang - до 97,80 грн/л. На АЗС OKKO, SOCAR та "Укрнафта" ціни на дизель залишилися незмінними.

Вартість усіх марок бензину (від А-92 до преміальних сортів з октановим числом 100) та скрапленого газу збереглася на рівні середи, 12 серпня, в усіх перерахованих мережах.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 13 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Найдешевші пропозиції серед розглянутих операторів продовжує утримувати державна "Укрнафта". Бензин А-95 в мережі коштує 79,90 грн/л, дизельне пальне - 89,90 грн/л та автогаз - 42,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 13 серпня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 97,80 грн
  • ДП Євро-5: 94,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 98,90 грн
  • ДП NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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