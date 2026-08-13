Ціни на АЗС зросли: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 серпня

Українські АЗС оновили вартість пального. Одна з найбільших мереж відкоригувала вартість дизельного пального у бік зростання.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС станом на четвер, 13 серпня.
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На станціях WOG вартість ДП Євро-5 зросла до 94,80 грн/л, а фірмовий ДП Mustang - до 97,80 грн/л. На АЗС OKKO, SOCAR та "Укрнафта" ціни на дизель залишилися незмінними.
Вартість усіх марок бензину (від А-92 до преміальних сортів з октановим числом 100) та скрапленого газу збереглася на рівні середи, 12 серпня, в усіх перерахованих мережах.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 13 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевші пропозиції серед розглянутих операторів продовжує утримувати державна "Укрнафта". Бензин А-95 в мережі коштує 79,90 грн/л, дизельне пальне - 89,90 грн/л та автогаз - 42,90 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"