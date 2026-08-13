Цены на АЗС выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 августа

Украинские АЗС обновили стоимость топлива. Одна из самых больших сетей откорректировала стоимость дизельного горючего в сторону роста.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС на четверг, 13 августа.
Главное:
На станциях WOG стоимость ДТ Евро-5 выросла до 94,80 грн/л, а фирменное ДТ Mustang - до 97,80 грн/л. На АЗС OKKO, SOCAR и "Укрнафта" цены на дизель остались неизменными.
Стоимость всех марок бензина (от А-92 до премиальных сортов с октановым числом 100) и сжиженного газа сохранилась на среду, 12 августа, во всех перечисленных сетях.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 13 августа (инфографика РБК-Украина)
Самые дешевые предложения среди рассматриваемых операторов продолжает удерживать государственная "Укрнафта". Бензин А-95 в сети стоит 79,90 грн/л, дизельное топливо - 89,90 грн/л и автогаз - 42,90 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"