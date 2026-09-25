Ціни на АЗС змінились після паузи: скільки коштує бензин та дизель 25 вересня

Станом на ранок 25 вересня вже на двох АЗС ціни на дизель перейшли за 100 грн, а от вартість бензину одна з мереж опустила.
Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС перед вихідними - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Дорожчий дизель на OKKO: Мережа підняла вартість дизельного пального (ДП Pulls та ДП Євро) одразу на 3 гривні - тепер воно коштує 102,90 грн за літр.
Зниження ціни в "Укрнафті": Бензин 95 (Energy) подешевшав на 3 гривні і тепер пропонується по 88,90 грн (зрівнявшись із базовим А-95). Інші позиції в цій мережі залишилися без змін.
Незмінні цінники на WOG та SOCAR: WOG та преміальна мережа SOCAR тримають попередній рівень цін (на SOCAR дизель сягає 103-104 грн, а бензин NANO 100 - 104 грн).
Фото: ціни на АЗС 25 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"