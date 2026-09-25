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Цены на АЗС изменились после паузы: сколько стоит бензин и дизель 25 сентября

08:08 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: цены на АЗС на дизель выросли 25 сентября (Getty Images)

На утро 25 сентября уже на двух АЗС цены на дизель перешли за 100 грн, а вот стоимость бензина одна из сетей опустила.

Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС перед выходными - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главные тенденции рынка

Подорожание дизеля на OKKO: Сеть подняла стоимость дизельного топлива (ДТ Pulls и ДТ Евро) сразу на 3 гривны - теперь оно стоит 102,90 грн за литр.

Снижение цены в "Укрнафте": Бензин 95 (Energy) подешевел на 3 гривны и теперь предлагается по 88,90 грн (сравнившись с базовым А-95). Остальные позиции в этой сети остались без изменений.

Постоянные ценники на WOG и SOCAR: WOG и премиальная сеть SOCAR держат предыдущий уровень цен (на SOCAR дизель достигает 103-104 грн, а бензин NANO 100 - 104 грн).

Фото: цены на АЗС 25 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 25 сентября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн (+3 грн)
  • ДТ Евро: 102,90 грн (+3 грн)
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (-3 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ : 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

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