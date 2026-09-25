Цены на АЗС изменились после паузы: сколько стоит бензин и дизель 25 сентября

На утро 25 сентября уже на двух АЗС цены на дизель перешли за 100 грн, а вот стоимость бензина одна из сетей опустила.
Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС перед выходными - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Подорожание дизеля на OKKO: Сеть подняла стоимость дизельного топлива (ДТ Pulls и ДТ Евро) сразу на 3 гривны - теперь оно стоит 102,90 грн за литр.
Снижение цены в "Укрнафте": Бензин 95 (Energy) подешевел на 3 гривны и теперь предлагается по 88,90 грн (сравнившись с базовым А-95). Остальные позиции в этой сети остались без изменений.
Постоянные ценники на WOG и SOCAR: WOG и премиальная сеть SOCAR держат предыдущий уровень цен (на SOCAR дизель достигает 103-104 грн, а бензин NANO 100 - 104 грн).
Фото: цены на АЗС 25 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"