Ціни на АЗС змінились після паузи: скільки коштує бензин та дизель 25 вересня
Станом на ранок 25 вересня вже на двох АЗС ціни на дизель перейшли за 100 грн, а от вартість бензину одна з мереж опустила.
Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС перед вихідними - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головні тенденції ринку
Дорожчий дизель на OKKO: Мережа підняла вартість дизельного пального (ДП Pulls та ДП Євро) одразу на 3 гривні - тепер воно коштує 102,90 грн за літр.
Зниження ціни в "Укрнафті": Бензин 95 (Energy) подешевшав на 3 гривні і тепер пропонується по 88,90 грн (зрівнявшись із базовим А-95). Інші позиції в цій мережі залишилися без змін.
Незмінні цінники на WOG та SOCAR: WOG та преміальна мережа SOCAR тримають попередній рівень цін (на SOCAR дизель сягає 103-104 грн, а бензин NANO 100 - 104 грн).
Фото: ціни на АЗС 25 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 25 вересня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн (+3 грн)
- ДП Євро: 102,90 грн (+3 грн)
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 99,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 99,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн