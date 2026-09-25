Ціни на АЗС змінились після паузи: скільки коштує бензин та дизель 25 вересня

Станом на ранок 25 вересня вже на двох АЗС ціни на дизель перейшли за 100 грн, а от вартість бензину одна з мереж опустила.

Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС перед вихідними - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головні тенденції ринку

Дорожчий дизель на OKKO: Мережа підняла вартість дизельного пального (ДП Pulls та ДП Євро) одразу на 3 гривні - тепер воно коштує 102,90 грн за літр.

Зниження ціни в "Укрнафті": Бензин 95 (Energy) подешевшав на 3 гривні і тепер пропонується по 88,90 грн (зрівнявшись із базовим А-95). Інші позиції в цій мережі залишилися без змін.

Незмінні цінники на WOG та SOCAR: WOG та преміальна мережа SOCAR тримають попередній рівень цін (на SOCAR дизель сягає 103-104 грн, а бензин NANO 100 - 104 грн).

Фото: ціни на АЗС 25 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 25 вересня

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн (+3 грн)

ДП Євро: 102,90 грн (+3 грн)

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 104,00 грн

ДП NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"