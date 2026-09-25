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Ціни на АЗС змінились після паузи: скільки коштує бензин та дизель 25 вересня

08:08 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС змінились після паузи: скільки коштує бензин та дизель 25 вересня Фото: ціни на АЗС на дизель зросли 25 вересня (Getty Images)
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Станом на ранок 25 вересня вже на двох АЗС ціни на дизель перейшли за 100 грн, а от вартість бензину одна з мереж опустила.

Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС перед вихідними - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головні тенденції ринку

Дорожчий дизель на OKKO: Мережа підняла вартість дизельного пального (ДП Pulls та ДП Євро) одразу на 3 гривні - тепер воно коштує 102,90 грн за літр.

Зниження ціни в "Укрнафті": Бензин 95 (Energy) подешевшав на 3 гривні і тепер пропонується по 88,90 грн (зрівнявшись із базовим А-95). Інші позиції в цій мережі залишилися без змін.

Незмінні цінники на WOG та SOCAR: WOG та преміальна мережа SOCAR тримають попередній рівень цін (на SOCAR дизель сягає 103-104 грн, а бензин NANO 100 - 104 грн).

Ціни на АЗС змінились після паузи: скільки коштує бензин та дизель 25 вересня

Фото: ціни на АЗС 25 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 25 вересня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн (+3 грн)
  • ДП Євро: 102,90 грн (+3 грн)
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (-3 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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