Цены на АЗС изменились после паузы: сколько стоит бензин и дизель 25 сентября
На утро 25 сентября уже на двух АЗС цены на дизель перешли за 100 грн, а вот стоимость бензина одна из сетей опустила.
Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС перед выходными - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главные тенденции рынка
Подорожание дизеля на OKKO: Сеть подняла стоимость дизельного топлива (ДТ Pulls и ДТ Евро) сразу на 3 гривны - теперь оно стоит 102,90 грн за литр.
Снижение цены в "Укрнафте": Бензин 95 (Energy) подешевел на 3 гривны и теперь предлагается по 88,90 грн (сравнившись с базовым А-95). Остальные позиции в этой сети остались без изменений.
Постоянные ценники на WOG и SOCAR: WOG и премиальная сеть SOCAR держат предыдущий уровень цен (на SOCAR дизель достигает 103-104 грн, а бензин NANO 100 - 104 грн).
Фото: цены на АЗС 25 сентября (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 25 сентября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн (+3 грн)
- ДТ Евро: 102,90 грн (+3 грн)
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 99,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ : 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн