Цены на АЗС изменились после паузы: сколько стоит бензин и дизель 25 сентября

На утро 25 сентября уже на двух АЗС цены на дизель перешли за 100 грн, а вот стоимость бензина одна из сетей опустила.

Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС перед выходными - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главные тенденции рынка

Подорожание дизеля на OKKO: Сеть подняла стоимость дизельного топлива (ДТ Pulls и ДТ Евро) сразу на 3 гривны - теперь оно стоит 102,90 грн за литр.

Снижение цены в "Укрнафте": Бензин 95 (Energy) подешевел на 3 гривны и теперь предлагается по 88,90 грн (сравнившись с базовым А-95). Остальные позиции в этой сети остались без изменений.

Постоянные ценники на WOG и SOCAR: WOG и премиальная сеть SOCAR держат предыдущий уровень цен (на SOCAR дизель достигает 103-104 грн, а бензин NANO 100 - 104 грн).

Фото: цены на АЗС 25 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 25 сентября

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн (+3 грн)

ДТ Евро: 102,90 грн (+3 грн)

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"