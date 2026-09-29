Ціни на АЗС тримаються на максимумі. Скільки коштує бензин та дизель 29 вересня

Ситуація на АЗС

На ОККО та WOG тримаються однакові ціни на пальне. Преміальний бензин та дизель тут перейшли критичну позначку і тримаються на рівні 102,90 грн за літр. Бензин 95 у мережах обійдеться у 95,90-92,90 грн, а газ у мережах незмінно 45,50 грн.

SOCAR тримає вищі ціни на ринку. Преміальне пальне тут також перещило межу у 100 грн і за літр пального доведеться заплатити 104 грн. Бензин 95 у мережі коштує 97,90-94,90 грн, а газ і тут по 45,50 грн.

"Укрнафта" тримає найнижчі ціни. Дизель тут тримається на межі - 99,90 та 97,90 грн за літр. Найдорожчий бензин на "Укрнафті" коштує 91,90 грн, а звичайний 95-й тут можна купити по 88,90 та 86,90 грн. Газ у мережі "Укрнафта" теж тримається нижче інших - 42,90 грн.

Фото: ціни на АЗС 29 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 29 вересня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 102,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 104,00 грн

ДП NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"