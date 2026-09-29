Ціни на АЗС тримаються на максимумі. Скільки коштує бензин та дизель 29 вересня

Ціни на АЗС станом на ранок вівторка, 29 вересня, тримають на максимальних позначках. Втім, вже кілька днів вартість пального залишається незмінною.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
На ОККО та WOG тримаються однакові ціни на пальне. Преміальний бензин та дизель тут перейшли критичну позначку і тримаються на рівні 102,90 грн за літр. Бензин 95 у мережах обійдеться у 95,90-92,90 грн, а газ у мережах незмінно 45,50 грн.
SOCAR тримає вищі ціни на ринку. Преміальне пальне тут також перещило межу у 100 грн і за літр пального доведеться заплатити 104 грн. Бензин 95 у мережі коштує 97,90-94,90 грн, а газ і тут по 45,50 грн.
"Укрнафта" тримає найнижчі ціни. Дизель тут тримається на межі - 99,90 та 97,90 грн за літр. Найдорожчий бензин на "Укрнафті" коштує 91,90 грн, а звичайний 95-й тут можна купити по 88,90 та 86,90 грн. Газ у мережі "Укрнафта" теж тримається нижче інших - 42,90 грн.
Фото: ціни на АЗС 29 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"