Цены на АЗС держатся на максимуме. Сколько стоит бензин и дизель 29 сентября

Цены на АЗС на утро вторника, 29 сентября, держат на максимальных отметках. Впрочем, уже несколько дней стоимость топлива остается неизменной.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
На ОККО и WOG держатся одинаковые цены на топливо. Премиальный бензин и дизель перешли критическую отметку и держатся на уровне 102,90 грн за литр. Бензин 95 в сетях обойдется в 95,90-92,90 грн., а газ в сетях неизменно 45,50 грн.
SOCAR держит более высокие цены на рынке. Премиальное топливо здесь также перешагнуло предел в 100 грн и за литр топлива придется заплатить 104 грн. Бензин 95 в сети стоит 97,90-94,90 грн, а газ и здесь по 45,50 грн.
"Укрнафта" держит самые низкие цены. Дизель здесь держится на грани - 99,90 и 97,90 грн за литр. Самый дорогой бензин на "Укрнафте" стоит 91,90 грн, а обычный 95 здесь можно купить по 88,90 и 86,90 грн. Газ в сети "Укрнафта" тоже держится ниже остальных - 42,90 грн.
Фото: цены на АЗС 29 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"