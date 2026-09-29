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Цены на АЗС держатся на максимуме. Сколько стоит бензин и дизель 29 сентября

09:38 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: цены на АЗС держатся на максимуме 29 сентября (Getty Images)

Цены на АЗС на утро вторника, 29 сентября, держат на максимальных отметках. Впрочем, уже несколько дней стоимость топлива остается неизменной.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на АЗС

На ОККО и WOG держатся одинаковые цены на топливо. Премиальный бензин и дизель перешли критическую отметку и держатся на уровне 102,90 грн за литр. Бензин 95 в сетях обойдется в 95,90-92,90 грн., а газ в сетях неизменно 45,50 грн.

SOCAR держит более высокие цены на рынке. Премиальное топливо здесь также перешагнуло предел в 100 грн и за литр топлива придется заплатить 104 грн. Бензин 95 в сети стоит 97,90-94,90 грн, а газ и здесь по 45,50 грн.

"Укрнафта" держит самые низкие цены. Дизель здесь держится на грани - 99,90 и 97,90 грн за литр. Самый дорогой бензин на "Укрнафте" стоит 91,90 грн, а обычный 95 здесь можно купить по 88,90 и 86,90 грн. Газ в сети "Укрнафта" тоже держится ниже остальных - 42,90 грн.

Фото: цены на АЗС 29 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 29 сентября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

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