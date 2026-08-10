Ціни на АЗС: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 10 серпня

В Україні ціни на пальне на початку тижня залишаються стабільними, однак різниця у вартості між мережами АЗС досі є суттєвою. Залежно від заправки, водії можуть переплачувати понад 5 гривень на літрі бензину чи дизелю, а різниця в цінниках на автогаз сягає майже 2 гривень.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз на АЗС станом на понеділок, 10 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Бензин А-95: Найнижчу ціну на базовий А-95 пропонує мережа "Укрнафта" - 79,90 грн/л. На АЗС OKKO та WOG за літр 95-го доведеться віддати 82,90 грн і 83,50 грн відповідно. Найдорожче пальне цієї марки продають на SOCAR - 85,40 грн/л.
Дизельне пальне: Мінімальний цінник утримує "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG та OKKO дизель коштує 93,80 грн/л і 93,90 грн/л відповідно. Найвища ціна фіксується на SOCAR - 95,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Автогаз: Найдешевше заправитися можна на "Укрнафті" - 42,90 грн/л. На OKKO та SOCAR газ коштує по 43,90 грн/л, а найвищий цінник встановила мережа WOG - 44,50 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"