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Ціни на АЗС: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 10 серпня

09:25 10.08.2026 Пн
2 хв
Різниця між мережами сягає понад 5 грн на літрі
aimg Марія Кучерявець
Фото: Ціни на пальне не змінилися (інфографіка РБК-Україна)

В Україні ціни на пальне на початку тижня залишаються стабільними, однак різниця у вартості між мережами АЗС досі є суттєвою. Залежно від заправки, водії можуть переплачувати понад 5 гривень на літрі бензину чи дизелю, а різниця в цінниках на автогаз сягає майже 2 гривень.

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз на АЗС станом на понеділок, 10 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Бензин: Ціни без змін. Базовий А-95 найдешевший в "Укрнафті" (79,90 грн/л), найдорожчий - на SOCAR (85,40 грн/л).
  • Дизель: Вартість стабільна. Мінімальна ціна на "Укрнафті" (89,90 грн/л), максимум - на SOCAR (95,90 грн/л).
  • Автогаз: Утримує попередній рівень. Найдешевший на "Укрнафті" (42,90 грн/л), найдорожчий - на WOG (44,50 грн/л).

Що відбувається з цінами на АЗС

Бензин А-95: Найнижчу ціну на базовий А-95 пропонує мережа "Укрнафта" - 79,90 грн/л. На АЗС OKKO та WOG за літр 95-го доведеться віддати 82,90 грн і 83,50 грн відповідно. Найдорожче пальне цієї марки продають на SOCAR - 85,40 грн/л.

Дизельне пальне: Мінімальний цінник утримує "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG та OKKO дизель коштує 93,80 грн/л і 93,90 грн/л відповідно. Найвища ціна фіксується на SOCAR - 95,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Автогаз: Найдешевше заправитися можна на "Укрнафті" - 42,90 грн/л. На OKKO та SOCAR газ коштує по 43,90 грн/л, а найвищий цінник встановила мережа WOG - 44,50 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 10 серпня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 96,80 грн
  • ДП Євро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 98,90 грн
  • ДП NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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