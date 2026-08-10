Ціни на АЗС: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 10 серпня

Головне: Бензин : Ціни без змін. Базовий А-95 найдешевший в "Укрнафті" (79,90 грн/л), найдорожчий - на SOCAR (85,40 грн/л).

: Ціни без змін. Базовий А-95 найдешевший в "Укрнафті" (79,90 грн/л), найдорожчий - на SOCAR (85,40 грн/л). Дизель : Вартість стабільна. Мінімальна ціна на "Укрнафті" (89,90 грн/л), максимум - на SOCAR (95,90 грн/л).

: Вартість стабільна. Мінімальна ціна на "Укрнафті" (89,90 грн/л), максимум - на SOCAR (95,90 грн/л). Автогаз: Утримує попередній рівень. Найдешевший на "Укрнафті" (42,90 грн/л), найдорожчий - на WOG (44,50 грн/л).

Що відбувається з цінами на АЗС

Бензин А-95: Найнижчу ціну на базовий А-95 пропонує мережа "Укрнафта" - 79,90 грн/л. На АЗС OKKO та WOG за літр 95-го доведеться віддати 82,90 грн і 83,50 грн відповідно. Найдорожче пальне цієї марки продають на SOCAR - 85,40 грн/л.

Дизельне пальне: Мінімальний цінник утримує "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG та OKKO дизель коштує 93,80 грн/л і 93,90 грн/л відповідно. Найвища ціна фіксується на SOCAR - 95,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Автогаз: Найдешевше заправитися можна на "Укрнафті" - 42,90 грн/л. На OKKO та SOCAR газ коштує по 43,90 грн/л, а найвищий цінник встановила мережа WOG - 44,50 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 10 серпня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,50 грн

ДП Mustang: 96,80 грн

ДП Євро-5: 93,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 98,90 грн

ДП NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"