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Цены на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 10 августа

09:25 10.08.2026 Пн
2 мин
Разница между сетями составляет более 5 грн на литре
aimg Мария Кучерявец
Фото: Цены на топливо не изменились (инфографика РБК-Украина)

В Украине цены на топливо в начале недели остаются стабильными, однако разница в стоимости между сетями АЗС до сих пор существенная. В зависимости от заправки водители могут переплачивать более 5 гривен на литре бензина или дизеля, а разница в ценниках на автогаз достигает почти 2 гривен.

Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз на АЗС по состоянию на понедельник, 10 августа - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Бензин: Цены без изменений. Базовый А-95 самый дешевый в "Укрнафте" (79,90 грн/л), самый дорогой - на SOCAR (85,40 грн/л).
  • Дизель: Стоимость стабильная. Минимальная цена на "Укрнафте" (89,90 грн/л), максимум - на SOCAR (95,90 грн/л).
  • Автогаз: Удерживает предыдущий уровень. Самый дешевый на "Укрнафте" (42,90 грн/л), самый дорогой - на WOG (44,50 грн/л).

Что происходит с ценами на АЗС

Бензин А-95: Самая низкая цена на базовый А-95 предлагает сеть "Укрнафта" - 79,90 грн/л. На АЗС OKKO и WOG за литр 95 придется отдать 82,90 грн и 83,50 грн соответственно. Самое дорогое горючее этой марки продают на SOCAR - 85,40 грн/л.

Дизельное топливо: Минимальный ценник удерживает "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG и OKKO дизель стоит 93,80 грн/л и 93,90 грн/л соответственно. Самая высокая цена фиксируется на SOCAR - 95,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 августа (инфографика РБК-Украина)

Автогаз: Дешевле заправиться можно на "Укрнафте" - 42,90 грн/л. На OKKO и SOCAR газ стоит по 43,90 грн/л, а самый высокий ценник установила сеть WOG - 44,50 грн/л.

Детализация цен на АЗС 10 августа, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 96,80 грн
  • ДТ Евро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 98,90 грн
  • ДТ NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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