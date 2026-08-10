Цены на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 10 августа

В Украине цены на топливо в начале недели остаются стабильными, однако разница в стоимости между сетями АЗС до сих пор существенная. В зависимости от заправки водители могут переплачивать более 5 гривен на литре бензина или дизеля, а разница в ценниках на автогаз достигает почти 2 гривен.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз на АЗС по состоянию на понедельник, 10 августа - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Бензин А-95: Самая низкая цена на базовый А-95 предлагает сеть "Укрнафта" - 79,90 грн/л. На АЗС OKKO и WOG за литр 95 придется отдать 82,90 грн и 83,50 грн соответственно. Самое дорогое горючее этой марки продают на SOCAR - 85,40 грн/л.
Дизельное топливо: Минимальный ценник удерживает "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG и OKKO дизель стоит 93,80 грн/л и 93,90 грн/л соответственно. Самая высокая цена фиксируется на SOCAR - 95,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 августа (инфографика РБК-Украина)
Автогаз: Дешевле заправиться можно на "Укрнафте" - 42,90 грн/л. На OKKO и SOCAR газ стоит по 43,90 грн/л, а самый высокий ценник установила сеть WOG - 44,50 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"