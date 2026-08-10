Цены на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 10 августа

Главное: Бензин : Цены без изменений. Базовый А-95 самый дешевый в "Укрнафте" (79,90 грн/л), самый дорогой - на SOCAR (85,40 грн/л).

: Цены без изменений. Базовый А-95 самый дешевый в "Укрнафте" (79,90 грн/л), самый дорогой - на SOCAR (85,40 грн/л). Дизель : Стоимость стабильная. Минимальная цена на "Укрнафте" (89,90 грн/л), максимум - на SOCAR (95,90 грн/л).

: Стоимость стабильная. Минимальная цена на "Укрнафте" (89,90 грн/л), максимум - на SOCAR (95,90 грн/л). Автогаз: Удерживает предыдущий уровень. Самый дешевый на "Укрнафте" (42,90 грн/л), самый дорогой - на WOG (44,50 грн/л).

Что происходит с ценами на АЗС

Бензин А-95: Самая низкая цена на базовый А-95 предлагает сеть "Укрнафта" - 79,90 грн/л. На АЗС OKKO и WOG за литр 95 придется отдать 82,90 грн и 83,50 грн соответственно. Самое дорогое горючее этой марки продают на SOCAR - 85,40 грн/л.

Дизельное топливо: Минимальный ценник удерживает "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG и OKKO дизель стоит 93,80 грн/л и 93,90 грн/л соответственно. Самая высокая цена фиксируется на SOCAR - 95,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 августа (инфографика РБК-Украина)

Автогаз: Дешевле заправиться можно на "Укрнафте" - 42,90 грн/л. На OKKO и SOCAR газ стоит по 43,90 грн/л, а самый высокий ценник установила сеть WOG - 44,50 грн/л.

Детализация цен на АЗС 10 августа, понедельник

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 83,50 грн

ДТ Mustang: 96,80 грн

ДТ Евро-5: 93,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"