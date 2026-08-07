Ціни на АЗС: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 7 серпня

Ціни на пальне на українських АЗС у п'ятницю, 7 серпня, залишилися без змін. Попри це, водії й досі можуть суттєво заощадити, адже різниця у вартості одного й того ж виду пального між мережами залишається значною.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз на АЗС - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Найвигіднішу ціну пропонує мережа "Укрнафта" - 79,90 грн/л за бензин А-95 (звичайний). На АЗС OKKO та WOG за літр 95-го доведеться віддати 82,90 грн і 83,50 грн відповідно. Найдорожче пальне коштує на SOCAR - 85,40 грн/л.
Мінімальний цінник на дизель утримує "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG та OKKO ДП продають по 93,80 грн/л і 93,90 грн/л відповідно. Максимальна ціна зафіксована на SOCAR - 95,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 7 серпня (інфографіка РБК-Україна)
На автогаз найнижчий вартісний поріг становить 42,90 грн/л ("Укрнафта"). На OKKO та SOCAR газ коштує 43,90 грн/л, а найвищу ціну встановлено на WOG - 44,50 грн/л.
OKKO
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SOCAR
"Укрнафта"