Цены на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 7 августа

Главное: Бензин : Самый дешевый А-95 предлагают на "Укрнафте" (79,90 грн/л), тогда как самый дорогой - на SOCAR (85,40 грн/л); премиальные марки достигают 92,90-95,40 грн/л.

: Самый дешевый А-95 предлагают на "Укрнафте" (79,90 грн/л), тогда как самый дорогой - на SOCAR (85,40 грн/л); премиальные марки достигают 92,90-95,40 грн/л. Дизель : Минимальная цена зафиксирована на "Укрнафте" (89,90 грн/л), в то время как на SOCAR, OKKO и WOG стандартное ДТ стоит от 93,80 до 95,90 грн/л.

: Минимальная цена зафиксирована на "Укрнафте" (89,90 грн/л), в то время как на SOCAR, OKKO и WOG стандартное ДТ стоит от 93,80 до 95,90 грн/л. Газ: Дешевле заправиться автогазом можно на "Укрнафте" (42,90 грн/л), а самый высокий ценник удерживает WOG (44,50 грн/л).

Что происходит с ценами на АЗС

Выгодную цену предлагает сеть "Укрнафта" - 79,90 грн/л за бензин А-95 (обычный). На АЗС OKKO и WOG за литр 95 придется отдать 82,90 грн и 83,50 грн соответственно. Самое дорогое топливо стоит на SOCAR - 85,40 грн/л.

Минимальный ценник на дизель удерживает "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG и OKKO ДТ продают по 93,80 грн/л и 93,90 грн/л соответственно. Максимальная цена зафиксирована на SOCAR - 95,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 7 августа (инфографика РБК-Украина)

На автогаз самый низкий стоимостной порог составляет 42,90 грн/л ("Укрнафта"). На OKKO и SOCAR газ стоит 43,90 грн/л, а самая высокая цена установлена на WOG - 44,50 грн/л.

Детализация цен на АЗС 7 августа, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 83,50 грн

ДТ Mustang: 96,80 грн

ДТ Евро-5: 93,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"