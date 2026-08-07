Цены на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 7 августа

Цены на топливо на украинских АЗС в пятницу, 7 августа, остались без изменений. Несмотря на это, водители до сих пор могут существенно сэкономить, ведь разница в стоимости одного и того же вида горючего между сетями остается значительной.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз на АЗС - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Выгодную цену предлагает сеть "Укрнафта" - 79,90 грн/л за бензин А-95 (обычный). На АЗС OKKO и WOG за литр 95 придется отдать 82,90 грн и 83,50 грн соответственно. Самое дорогое топливо стоит на SOCAR - 85,40 грн/л.
Минимальный ценник на дизель удерживает "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG и OKKO ДТ продают по 93,80 грн/л и 93,90 грн/л соответственно. Максимальная цена зафиксирована на SOCAR - 95,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 7 августа (инфографика РБК-Украина)
На автогаз самый низкий стоимостной порог составляет 42,90 грн/л ("Укрнафта"). На OKKO и SOCAR газ стоит 43,90 грн/л, а самая высокая цена установлена на WOG - 44,50 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"