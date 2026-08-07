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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 7 августа

09:06 07.08.2026 Пт
2 мин
Разница между отдельными сетями и дальше достигает более 10 гривен за литр
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 7 августа Фото: Цены на топливо не изменились (инфографика РБК-Украина)
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Цены на топливо на украинских АЗС в пятницу, 7 августа, остались без изменений. Несмотря на это, водители до сих пор могут существенно сэкономить, ведь разница в стоимости одного и того же вида горючего между сетями остается значительной.

Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз на АЗС - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Бензин: Самый дешевый А-95 предлагают на "Укрнафте" (79,90 грн/л), тогда как самый дорогой - на SOCAR (85,40 грн/л); премиальные марки достигают 92,90-95,40 грн/л.
  • Дизель: Минимальная цена зафиксирована на "Укрнафте" (89,90 грн/л), в то время как на SOCAR, OKKO и WOG стандартное ДТ стоит от 93,80 до 95,90 грн/л.
  • Газ: Дешевле заправиться автогазом можно на "Укрнафте" (42,90 грн/л), а самый высокий ценник удерживает WOG (44,50 грн/л).

Что происходит с ценами на АЗС

Выгодную цену предлагает сеть "Укрнафта" - 79,90 грн/л за бензин А-95 (обычный). На АЗС OKKO и WOG за литр 95 придется отдать 82,90 грн и 83,50 грн соответственно. Самое дорогое топливо стоит на SOCAR - 85,40 грн/л.

Минимальный ценник на дизель удерживает "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG и OKKO ДТ продают по 93,80 грн/л и 93,90 грн/л соответственно. Максимальная цена зафиксирована на SOCAR - 95,90 грн/л.

Цены на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 7 августа

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 7 августа (инфографика РБК-Украина)

На автогаз самый низкий стоимостной порог составляет 42,90 грн/л ("Укрнафта"). На OKKO и SOCAR газ стоит 43,90 грн/л, а самая высокая цена установлена на WOG - 44,50 грн/л.

Детализация цен на АЗС 7 августа, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 96,80 грн
  • ДТ Евро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 98,90 грн
  • ДТ NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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