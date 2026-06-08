Ціни на АЗС різко змінилися після вихідних: скільки коштує бензин, дизель і газ

Українські мережі АЗС після вихідних скоригували ціни. Зниження вартості торкнулося одразу всіх видів пального.
Скільки коштує бензин, дизель та автогаз у понеділок, 8 червня - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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OKKO та WOG синхронно знизили вартість на бензин та дизель рівно на 1,00 грн. Фірмовий А-95 (Pulls / Mustang) подешевшав до 81,90 грн/л. Стандартний євробензин А-95 та дизельне пальне Євро тепер коштують 78,90 грн/л та 87,90 грн/л відповідно.
Мережа SOCAR також переглянула тарифну сітку, знизивши ціни на пальне на 1,00 грн, включно з автогазом.
Державна "Укрнафта" продемонструвала дещо іншу динаміку. Бензин 95 (Energy) повернувся до попередньої ціни, зрівнявшись із 98-м бензином. Проте дизельне пальне навпаки подешевшало на 1,00 грн, і становить 86,90 грн та 84,90 грн відповідно.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 8 червня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни в "Укрнафти" на стандартні А-95 (74,90 грн), А-92 (69,90 грн) та газ (44,90 грн) залишилися на рівні п'ятниці.
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