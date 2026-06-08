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Ціни на АЗС різко змінилися після вихідних: скільки коштує бензин, дизель і газ

09:36 08.06.2026 Пн
2 хв
Де водії заощадять 1 грн на кожному літрі?
aimg Марія Кучерявець
Фото: бензин, дизель та газ різко подешевшали (Getty Images)

Українські мережі АЗС після вихідних скоригували ціни. Зниження вартості торкнулося одразу всіх видів пального.

Скільки коштує бензин, дизель та автогаз у понеділок, 8 червня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Бензин: OKKO, WOG, SOCAR знизили ціни на всі види на 1,00 грн, у результаті чого стандартний А-95 коштує 78,90-78,99 грн/л.
  • ДП: дизель подешевшав на 1,00 грн абсолютно у всіх згаданих приватних мережах та на "Укрнафті". Найдешевший - 84,90 грн/л.
  • Автогаз: цінники на скраплений газ у більшості мереж не змінилися (на OKKO та WOG - 46,90 грн/л, в "Укрнафті" - 44,90 грн/л), винятком став лише SOCAR, де газ також подешевшав на 1,00 грн і коштує 46,99 грн/л.

Як змінилися ціни на АЗС

OKKO та WOG синхронно знизили вартість на бензин та дизель рівно на 1,00 грн. Фірмовий А-95 (Pulls / Mustang) подешевшав до 81,90 грн/л. Стандартний євробензин А-95 та дизельне пальне Євро тепер коштують 78,90 грн/л та 87,90 грн/л відповідно.

Мережа SOCAR також переглянула тарифну сітку, знизивши ціни на пальне на 1,00 грн, включно з автогазом.

Державна "Укрнафта" продемонструвала дещо іншу динаміку. Бензин 95 (Energy) повернувся до попередньої ціни, зрівнявшись із 98-м бензином. Проте дизельне пальне навпаки подешевшало на 1,00 грн, і становить 86,90 грн та 84,90 грн відповідно.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 8 червня (інфографіка РБК-Україна)

Ціни в "Укрнафти" на стандартні А-95 (74,90 грн), А-92 (69,90 грн) та газ (44,90 грн) залишилися на рівні п'ятниці.

Читайте також: Україна переходить на новий стандарт бензину. Як Е10 змінить ринок пального?

Деталізація цін на АЗС 8 червня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 90,90 грн
  • ДП Євро: 87,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 90,90 грн
  • ДП Євро-5: 87,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДП NANO Extro: 90,99 грн
  • ДП NANO: 87,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 86,90 грн
  • ДП: 84,90 грн
  • Газ: 44,90 грн
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