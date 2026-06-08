Цены на АЗС резко изменились после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ

Украинские сети АЗС после выходных скорректировали цены. Снижение стоимости коснулось сразу всех видов топлива.
Сколько стоит бензин, дизель и автогаз в понедельник, 8 июня - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
OKKO и WOG синхронно снизили стоимость на бензин и дизель ровно на 1,00 грн. Фирменный А-95 (Pulls/Mustang) подешевел до 81,90 грн/л. Стандартный евробензин А-95 и дизельное топливо Евро теперь стоят 78,90 грн/л и 87,90 грн/л соответственно.
Сеть SOCAR также пересмотрела тарифную сетку, снизив цены на топливо на 1,00 грн, включая автогаз.
Государственная "Укрнафта" продемонстрировала несколько иную динамику. Бензин 95 (Energy) вернулся к предыдущей цене, сравнявшись с 98-м бензином. Однако дизельное топливо наоборот подешевело на 1,00 грн, и составляет 86,90 грн и 84,90 грн соответственно.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 июня (инфографика РБК-Украина)
Цены у "Укрнафты" на стандартные А-95 (74,90 грн), А-92 (69,90 грн) и газ (44,90 грн) остались на уровне пятницы.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"