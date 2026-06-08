Цены на АЗС резко изменились после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ
Украинские сети АЗС после выходных скорректировали цены. Снижение стоимости коснулось сразу всех видов топлива.
Сколько стоит бензин, дизель и автогаз в понедельник, 8 июня - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Бензин: OKKO, WOG, SOCAR снизили цены на все виды на 1,00 грн, в результате чего стандартный А-95 стоит 78,90-78,99 грн/л.
- ДТ: дизель подешевел на 1,00 грн абсолютно во всех упомянутых частных сетях и на "Укрнафте". Самый дешевый - 84,90 грн/л.
- Автогаз: ценники на сжиженный газ в большинстве сетей не изменились (на OKKO и WOG - 46,90 грн/л, в "Укрнафте" - 44,90 грн/л), исключением стал только SOCAR, где газ также подешевел на 1,00 грн и стоит 46,99 грн/л.
Как изменились цены на АЗС
OKKO и WOG синхронно снизили стоимость на бензин и дизель ровно на 1,00 грн. Фирменный А-95 (Pulls/Mustang) подешевел до 81,90 грн/л. Стандартный евробензин А-95 и дизельное топливо Евро теперь стоят 78,90 грн/л и 87,90 грн/л соответственно.
Сеть SOCAR также пересмотрела тарифную сетку, снизив цены на топливо на 1,00 грн, включая автогаз.
Государственная "Укрнафта" продемонстрировала несколько иную динамику. Бензин 95 (Energy) вернулся к предыдущей цене, сравнявшись с 98-м бензином. Однако дизельное топливо наоборот подешевело на 1,00 грн, и составляет 86,90 грн и 84,90 грн соответственно.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 июня (инфографика РБК-Украина)
Цены у "Укрнафты" на стандартные А-95 (74,90 грн), А-92 (69,90 грн) и газ (44,90 грн) остались на уровне пятницы.
Детализация цен на АЗС 8 июня, понедельник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 90,90 грн
- ДТ Евро: 87,90 грн
- Газ: 46,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Мустанг: 90,90 грн
- ДТ Евро-5: 87,90 грн
- Газ: 46,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,99 грн
- Бензин NANO 95: 82,99 грн.
- Бензин А-95: 78,99 грн
- ДТ NANO Extro: 90,99 грн.
- ДТ NANO: 87,99 грн.
- Газ: 46,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДТ (Energy): 86,90 грн
- ДТ: 84,90 грн
- Газ: 44,90 грн