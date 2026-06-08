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Цены на АЗС резко изменились после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ

09:36 08.06.2026 Пн
2 мин
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aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС резко изменились после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ Фото: бензин, дизель и газ резко подешевели (Getty Images)
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Украинские сети АЗС после выходных скорректировали цены. Снижение стоимости коснулось сразу всех видов топлива.

Сколько стоит бензин, дизель и автогаз в понедельник, 8 июня - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Бензин: OKKO, WOG, SOCAR снизили цены на все виды на 1,00 грн, в результате чего стандартный А-95 стоит 78,90-78,99 грн/л.
  • ДТ: дизель подешевел на 1,00 грн абсолютно во всех упомянутых частных сетях и на "Укрнафте". Самый дешевый - 84,90 грн/л.
  • Автогаз: ценники на сжиженный газ в большинстве сетей не изменились (на OKKO и WOG - 46,90 грн/л, в "Укрнафте" - 44,90 грн/л), исключением стал только SOCAR, где газ также подешевел на 1,00 грн и стоит 46,99 грн/л.

Как изменились цены на АЗС

OKKO и WOG синхронно снизили стоимость на бензин и дизель ровно на 1,00 грн. Фирменный А-95 (Pulls/Mustang) подешевел до 81,90 грн/л. Стандартный евробензин А-95 и дизельное топливо Евро теперь стоят 78,90 грн/л и 87,90 грн/л соответственно.

Сеть SOCAR также пересмотрела тарифную сетку, снизив цены на топливо на 1,00 грн, включая автогаз.

Государственная "Укрнафта" продемонстрировала несколько иную динамику. Бензин 95 (Energy) вернулся к предыдущей цене, сравнявшись с 98-м бензином. Однако дизельное топливо наоборот подешевело на 1,00 грн, и составляет 86,90 грн и 84,90 грн соответственно.

Цены на АЗС резко изменились после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 июня (инфографика РБК-Украина)

Цены у "Укрнафты" на стандартные А-95 (74,90 грн), А-92 (69,90 грн) и газ (44,90 грн) остались на уровне пятницы.

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Детализация цен на АЗС 8 июня, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 90,90 грн
  • ДТ Евро: 87,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Мустанг: 90,90 грн
  • ДТ Евро-5: 87,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн.
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 90,99 грн.
  • ДТ NANO: 87,99 грн.
  • Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 86,90 грн
  • ДТ: 84,90 грн
  • Газ: 44,90 грн
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