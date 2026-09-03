Ціни на АЗС продовжують ріст: на скільки подорожчав бензин та дизель 3 вересня
Найбільші українські мережі автозаправних станцій знову переглянули цінники у бік росту. OKKO, WOG та SOCAR одночасно підвищили вартість усіх видів бензину та дизельного пального на 1 гривню за літр.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на четвер, 3 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
На яких АЗС змінилися цінники
У мережі ОККО бензин Pulls 100 подорожчав до 94,90 грн/л (+1,00 грн), Pulls 95 - до 87,90 грн/л (+1,00 грн), А-95 Євро - до 84,90 грн/л (+1,00 грн). Дизельне пальне Pulls додало 1 грн і коштує 97,90 грн/л, а ДП Євро - 94,90 грн/л.
На АЗС WOG вартість "сотого" бензину зросла до 95,90 грн/л (+1,00 грн), 95 Mustang - до 88,90 грн/л (+1,00 грн), А-95 Євро - до 85,90 грн/л (+1,00 грн). Дизель Mustang подорожчав до 98,90 грн/л (+1,00 грн), ДП Євро-5 - до 95,90 грн/л (+1,00 грн).
Мережа SOCAR підняла на 1 грн в ціні бензин NANO 100 - 94,90 грн/л, NANO 95 вже по 87,90 грн/л (+1,00 грн), А-95 0 по 84,90 грн/л (+1,00 грн). ДП NANO Extro та DIESEL NANO також зросли на 1 грн - до 98,90 грн/л та 95,90 грн/л відповідно.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 3 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 3 вересня, четвер
OKKO
- Бензин Pulls 100: 94,90 грн
- Бензин Pulls 95: 87,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 84,90 грн
- ДП Pulls: 97,90 грн
- ДП Євро: 94,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 95,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 88,90 грн
- Бензин 95 Євро: 85,90 грн
- ДП Mustang: 98,90 грн
- ДП Євро-5: 95,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 94,90 грн
- Бензин NANO 95: 87,90 грн
- Бензин А-95: 84,90 грн
- ДП NANO Extro: 98,90 грн
- ДП NANO: 95,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн