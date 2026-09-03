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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС продолжают рост: на сколько подорожал бензин и дизель 3 сентября

09:19 03.09.2026 Чт
2 мин
Стоимость премиального бензина уже приблизилась к 96 грн за литр
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС продолжают рост: на сколько подорожал бензин и дизель 3 сентября Фото: АЗС продолжают поднимать цены (Getty Images)
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Крупнейшие украинские сети автозаправочных станций снова пересмотрели ценники в сторону роста. OKKO, WOG и SOCAR одновременно повысили стоимость всех видов бензина и дизельного топлива на 1 гривну за литр.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на четверг, 3 сентября - в материале РБК-Украина.

На которых АЗС сменились ценники

В сети ОККО бензин Pulls 100 подорожал до 94,90 грн/л (+1,00 грн), Pulls 95 - до 87,90 грн/л (+1,00 грн), А-95 Евро - до 84,90 грн/л (+1,00 грн). Дизельное топливо Pulls прибавило 1 грн и стоит 97,90 грн/л, а ДТ Евро - 94,90 грн/л.

На АЗС WOG стоимость "сотого" бензина выросла до 95,90 грн/л (+1,00 грн), 95 Mustang - до 88,90 грн/л (+1,00 грн), А-95 Евро - до 85,90 грн/л (+1,00 грн). Дизель Mustang подорожал до 98,90 грн/л (+1,00 грн), ДТ Евро-5 - до 95,90 грн/л (+1,00 грн).

Сеть SOCAR подняла на 1 грн в цене бензин NANO 100 - 94,90 грн/л, NANO 95 уже по 87,90 грн/л (+1,00 грн), А-95 0 по 84,90 грн/л (+1,00 грн). ДТ NANO Extro и DIESEL NANO также выросли на 1 грн - до 98,90 грн/л и 95,90 грн/л соответственно.

Цены на АЗС продолжают рост: на сколько подорожал бензин и дизель 3 сентября

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 3 сентября, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 94,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 87,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 84,90 грн
  • ДТ Pulls: 97,90 грн
  • ДТ Евро: 94,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 95,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 88,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 85,90 грн
  • ДТ Mustang: 98,90 грн
  • ДТ Евро-5: 95,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 94,90 грн
  • Бензин NANO 95: 87,90 грн
  • Бензин А-95: 84,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 98,90 грн
  • ДТ NANO: 95,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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