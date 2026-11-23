Ситуація на ринку

"Укрнафта" опустила А-95 нижче 80 гривень: Державна мережа влаштувала найпомітніше зниження цін на початку тижня. Стандартний бензин А-95 подешевшав одразу на 3,00 грн/л - до 79,90 грн/л, А-92 втратив 2,00 грн/л (до 77,90 грн/л), а звичайне дизельне пальне знизилося на 2,00 грн/л (до 96,90 грн/л).

OKKO знизила ціни на всю лінійку пального, включно з автогазом: Мережа OKKO скинула по 1,00 грн/л на кожну позицію. Стандартний А-95 Євро подешевшав до 87,90 грн/л, Pulls 95 - до 90,90 грн/л, а високооктановий Pulls 100 - до 97,90 грн/л. Дизель ДП Євро знизився до 101,90 грн/л, ДП Pulls - до 104,90 грн/л, а скраплений газ став дешевшим на 1,00 грн/л (до 63,90 грн/л).

WOG вирівняв ціни на бензин з OKKO: Мережа WOG знизила вартість усіх марок бензину на 1,00 грн/л (А-95 Євро - до 87,90 грн/л, 95 Mustang - до 90,90 грн/л, Бензин 100 - до 97,90 грн/л).

UPG скинула ціни на дизель: Мережа UPG зменшила вартість обох марок дизельного пального на 1,00 грн/л - стандартний EURO DIESEL подешевшав до 97,44 грн/л, а фірмовий upgDIESEL опустився нижче психологічної межі у 100 гривень - до 99,90 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 23 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 23 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 97,90 грн (-1 грн)

Бензин Pulls 95: 90,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95 Євро: 87,90 грн (-1 грн)

ДП Pulls: 104,90 грн (-1 грн)

ДП Євро: 101,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,90 грн (-1 грн)

WOG

Бензин 100: 97,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 Євро: 87,90 грн (-1 грн)

ДП Mustang: 104,90 грн

ДП Євро-5: 101,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,90 грн

Бензин NANO 95: 92,90 грн

Бензин А-95: 89,90 грн

ДП NANO Extro: 107,00 грн

ДП NANO: 104,00 грн

Газ: 64,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн (-3 грн)

Бензин А-92: 77,90 грн (-2 грн)

ДП (Energy): 98,90 грн

ДП: 96,90 грн (-2 грн)

Газ: 61,90 грн

UPG