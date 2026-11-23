Ситуация на рынке

"Укрнафта" опустила А-95 ниже 80 гривен: Государственная сеть устроила заметное снижение цен в начале недели. Стандартный бензин А-95 подешевел сразу на 3,00 грн/л - до 79,90 грн/л, А-92 потерял 2,00 грн/л (до 77,90 грн/л), а обычное дизельное топливо снизилось на 2,00 грн/л (до 96,90 грн/л)

OKKO снизила цены на всю линейку топлива, включая автогаз: Сеть OKKO сбросила по 1,00 грн/л на каждую позицию. Стандартный А-95 Евро подешевел до 87,90 грн/л, Pulls 95 - до 90,90 грн/л, а высокооктановый Pulls 100 - до 97,90 грн/л. Дизель ДТ Евро снизился до 101,90 грн/л, ДТ Pulls - до 104,90 грн/л, а сжиженный газ стал дешевле на 1,00 грн/л (до 63,90 грн/л).

WOG выровнял цены на бензин с OKKO: Сеть WOG снизила стоимость всех марок бензина на 1,00 грн/л (А-95 Евро - до 87,90 грн/л, 95 Mustang - до 90,90 грн/л, Бензин 100 - до 97,90 грн/л).

UPG сбросила цены на дизель: Сеть UPG снизила стоимость обеих марок дизельного топлива на 1,00 грн/л - стандартный EURO DIESEL подешевел до 97,44 грн/л, а фирменный upgDIESEL опустился ниже психологического предела в 100 гривен - до 99,90 грн/л.

Фото: цены на АЗС 23 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 23 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 97,90 грн (-1 грн)

Бензин Pulls 95: 90,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95 Евро: 87,90 грн (-1 грн)

ДТ Pulls: 104,90 грн (-1 грн)

ДТ Евро: 101,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,90 грн (-1 грн)

WOG

Бензин 100: 97,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 Евро: 87,90 грн (-1 грн)

ДТ Mustang: 104,90 грн

ДТ Евро-5: 101,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,90 грн

Бензин NANO 95: 92,90 грн

Бензин А-95: 89,90 грн

ДТ NANO Extro: 107,00 грн

ДТ NANO: 104,00 грн

Газ: 64,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн (-3 грн)

Бензин А-92: 77,90 грн (-2 грн)

ДТ (Energy): 98,90 грн

ДТ: 96,90 грн (-2 грн)

Газ: 61,90 грн

UPG