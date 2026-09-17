Ціни на АЗС підскочили вдруге за день: скільки коштує бензин та дизель 17 вересня

Великі АЗС вдруге за день оновили ціни на пальне. Зростання вартості в деяких мережах торкнулося як бензину, так і дизелю одразу на 2 гривні за літр.
Про те, скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на четвер, 17 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
"Укрнафта" підвищила вартість пального двічі за день (зранку та після обіду). У підсумку вранці всі види бензину та дизелю додали по 1,00 грн/л, а після обіду 2,00 грн/л (А-95 вже по 86,90 грн/л, ДП - 97,90 грн/л).
Преміальний дизель навіть в державній мережі, яке стримує зростання цін на пальне в Україні, вже коштує 99,90 грн, як і у великих приватних мережах.
SOCAR також двічі за день підвищила ціну на пальне. Бензин А-95 подорожчав в мережі після обіду ще на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л) та NANO 95 до 96,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Натомість WOG та OKKO, які підняли цінники вранці, тримають наразі ціни на цьому ж рівні.
OKKO
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SOCAR
"Укрнафта"