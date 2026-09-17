Цены на АЗС подскочили второй раз за день: сколько стоит бензин и дизель 17 сентября

Большие АЗС во второй раз за день обновили цены на топливо. Рост стоимости в некоторых сетях затронул как бензин, так и дизель сразу на 2 гривны за литр.
О том, сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на четверг, 17 сентября - в материале РБК-Украина.
"Укрнафта" повысила стоимость топлива дважды за день (утром и после обеда). В итоге утром все виды бензина и дизеля прибавили по 1,00 грн/л, а после обеда 2,00 грн/л (А-95 уже по 86,90 грн/л, ДТ - 97,90 грн/л).
Премиальный дизель даже в государственной сети, сдерживающий рост цен на топливо в Украине, уже стоит 99,90 грн, как и в крупных частных сетях.
SOCAR также дважды за день повысила цену на топливо. Бензин А-95 подорожал в сети после обеда еще на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л) и NANO 95 до 96,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 17 сентября (инфографика РБК-Украина)
WOG и OKKO, которые подняли ценники утром, держат сейчас цены на этом же уровне.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"