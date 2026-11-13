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Ціни на АЗС падатимуть далі, Кабмін та АМКУ за цим стежать, - Корецький

10:52 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС падатимуть далі, Кабмін та АМКУ за цим стежать, - Корецький Фото: Сергій Корецький (соцмережі прем'єра)
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Вартість пального на українських автозаправних станціях продовжить знижуватися в міру того, як на ринок надходитимуть нові партії ресурсу, закуплені за нижчими світовими цінами. Уряд та Антимонопольний комітет (АМКУ) тримають ціноутворення на контролі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Динаміка цін та реакція ринку

Очільник уряду заперечив твердження про те, що мережі АЗС миттєво піднімають ціни слідом за світовими котируваннями, але ігнорують їхнє падіння. За його словами, ринок працює із певним часовим лагом ("люфтом"), який залежить від темпів оновлення запасів.

"Не відповідає дійсності те, що ціна зростала на світових ринках і в той самий час одномоментно зростала в мережах АЗК. Так, був якийсь люфт, була певна динаміка. Але з моменту, коли ціна досягла піку на заправках і почала знижуватися на світових ринках, ми також бачимо динаміку зниження", - наголосив Корецький.

Ціни на АЗС падатимуть далі, Кабмін та АМКУ за цим стежать, - Корецький
Фото: ціни на АЗС 13 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Прогноз щодо подальшого здешевлення

Прем'єр-міністр запевнив, що поточне зниження цінників на стелах АЗС не є остаточним, а державні органи моніторять ситуацію на ринку нафтопродуктів.

"Коли нові запаси за новими, нижчими цінами надійдуть в Україну - будьте певні, що ціни також будуть знижені. Уряд та АМКУ слідкують за цим процесом", - підсумував він.

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