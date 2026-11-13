Ціни на АЗС 13 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
У п'ятницю, 13 листопада, українські мережі АЗС здебільшого зберегли вартість пального на рівні попереднього дня. Єдиною мережею, яка переписала цінники, став SOCAR: оператор знизив ціни на бензин та дизельне пальне, але підняв вартість автогазу.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
SOCAR наздогнав ринок у зниженні цін: Після вчорашнього синхронного здешевлення пального в інших мережах, сьогодні SOCAR скинув по 1,00 грн/л на всі марки бензину та дизелю. Відтепер бензин А-95 у мережі коштує 91,90 грн/л, NANO 95 - 94,90 грн/л, NANO 100 - 102,00 грн/л, а звичайний дизель NANO опустився до 106,00 грн/л (Extro - до 109,00 грн/л).
Автогаз на SOCAR зрівнявся з максимумом ринку: Водночас SOCAR підняв цінник на скраплений газ на +1,00 грн/л - до 63,90 грн/л, зрівнявшись за цим показником із мережею OKKO.
Цінова пауза в чотирьох інших мережах: Оператори OKKO, WOG, "Укрнафта" та UPG залишили всі цінники без змін після активного зниження вартості бензинів і дизелю напередодні.
Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на стандартний бензин А-95 утримують "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л). Найдешевший дизель пропонує UPG (101,90 грн/л), а найнижчий цінник на автогаз зберігають "Укрнафта" та UPG (60,90 грн/л).
Деталізація цін на АЗС 13 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 100,90 грн
- Бензин Pulls 95: 93,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 90,90 грн
- ДП Pulls: 108,90 грн
- ДП Євро: 105,90 грн
- Газ: 63,90 грн
WOG
- Бензин 100: 100,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
- Бензин 95 Євро: 90,90 грн
- ДП Mustang: 108,90 грн
- ДП Євро-5: 105,90 грн
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 102,00 грн (-1 грн)
- Бензин NANO 95: 94,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95: 91,90 грн (-1 грн)
- ДП NANO Extro: 109,00 грн (-1 грн)
- ДП NANO: 106,00 грн (-1 грн)
- Газ: 63,90 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- Бензин А-92: 84,90 грн
- ДП (Energy): 104,90 грн
- ДП: 102,90 грн
- Газ: 60,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 97,90 грн
- Бензин UPG 95: 89,90 грн
- Бензин A-95: 86,90 грн
- ДП upgDIESEL: 104,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 101,90 грн
- Газ: 60,90 грн