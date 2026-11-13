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Ціни на АЗС 13 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

06:28 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС 13 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні Фото: скільки коштує пальне сьогодні (Getty Images)
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У п'ятницю, 13 листопада, українські мережі АЗС здебільшого зберегли вартість пального на рівні попереднього дня. Єдиною мережею, яка переписала цінники, став SOCAR: оператор знизив ціни на бензин та дизельне пальне, але підняв вартість автогазу.

Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

SOCAR наздогнав ринок у зниженні цін: Після вчорашнього синхронного здешевлення пального в інших мережах, сьогодні SOCAR скинув по 1,00 грн/л на всі марки бензину та дизелю. Відтепер бензин А-95 у мережі коштує 91,90 грн/л, NANO 95 - 94,90 грн/л, NANO 100 - 102,00 грн/л, а звичайний дизель NANO опустився до 106,00 грн/л (Extro - до 109,00 грн/л).

Автогаз на SOCAR зрівнявся з максимумом ринку: Водночас SOCAR підняв цінник на скраплений газ на +1,00 грн/л - до 63,90 грн/л, зрівнявшись за цим показником із мережею OKKO.

Цінова пауза в чотирьох інших мережах: Оператори OKKO, WOG, "Укрнафта" та UPG залишили всі цінники без змін після активного зниження вартості бензинів і дизелю напередодні.

Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на стандартний бензин А-95 утримують "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л). Найдешевший дизель пропонує UPG (101,90 грн/л), а найнижчий цінник на автогаз зберігають "Укрнафта" та UPG (60,90 грн/л).

Ціни на АЗС 13 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
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Деталізація цін на АЗС 13 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 100,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 93,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 90,90 грн
  • ДП Pulls: 108,90 грн
  • ДП Євро: 105,90 грн
  • Газ: 63,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 100,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 90,90 грн
  • ДП Mustang: 108,90 грн
  • ДП Євро-5: 105,90 грн
  • Газ: 63,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 102,00 грн (-1 грн)
  • Бензин NANO 95: 94,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-95: 91,90 грн (-1 грн)
  • ДП NANO Extro: 109,00 грн (-1 грн)
  • ДП NANO: 106,00 грн (-1 грн)
  • Газ: 63,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • Бензин А-92: 84,90 грн
  • ДП (Energy): 104,90 грн
  • ДП: 102,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 97,90 грн
  • Бензин UPG 95: 89,90 грн
  • Бензин A-95: 86,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 101,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

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