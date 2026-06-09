Ціни на АЗС: де 9 червня найдешевше заправити бак бензину, дизеля чи газу

Ціни на пальне на українських АЗС у вівторок, 9 червня залишилися без змін порівняно з попереднім днем. Водночас різниця між мережами все ще дозволяє водіям суттєво економити на заправці.
РБК-Україна проаналізувало актуальні ціни на пальне на провідних АЗС та підрахувало, де заправлятися найвигідніше.
Головне:
Станом на 9 червня ціни на А-95 становлять:
Таким чином, повний 50-літровий бак А-95 обійдеться:
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 9 червня (інфографіка РБК-Україна)
Економія на користь "Укрнафти" може сягати понад 200 гривень.
Ціна звичайного дизельного пального на "Укрнафті" становить 84,90 грн/л проти майже 88 грн/л у великих приватних мережах.
Заправка 50 літрів дизеля коштуватиме:
Різниця сягає близько 150 гривень на баку.
Автогаз також дешевший на "Укрнафті":
OKKO - 46,90 грн/л;
WOG - 46,90 грн/л;
SOCAR - 46,99 грн/л;
"Укрнафта" - 44,90 грн/л.
За повний бак у 50 літрів водій заплатить 2245 грн на "Укрнафті" проти майже 2350 грн у конкурентів. Економія становить близько 100 гривень.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"