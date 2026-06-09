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Ціни на АЗС: де 9 червня найдешевше заправити бак бензину, дизеля чи газу

10:00 09.06.2026 Вт
2 хв
Водії можуть заощадити до 200 гривень на повному баку залежно від мережі АЗС
aimg Марія Кучерявець
Фото: різниця у вартості пального залишається суттєвою (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на пальне на українських АЗС у вівторок, 9 червня залишилися без змін порівняно з попереднім днем. Водночас різниця між мережами все ще дозволяє водіям суттєво економити на заправці.

РБК-Україна проаналізувало актуальні ціни на пальне на провідних АЗС та підрахувало, де заправлятися найвигідніше.

Головне:

  • Найбільший розрив у цінах спостерігається на бензин А-95. Так, на OKKO, WOG та SOCAR літр коштує майже 79 гривень, тоді як на "Укрнафті" його можна придбати за 74,90 грн.
  • Для автомобіля з баком 50 літрів різниця становить близько 200 гривень за одну заправку.

Де вигідніше заправляти бензин

Станом на 9 червня ціни на А-95 становлять:

  • OKKO - 78,90 грн/л;
  • WOG - 78,90 грн/л;
  • SOCAR - 78,99 грн/л;
  • "Укрнафта" - 74,90 грн/л.

Таким чином, повний 50-літровий бак А-95 обійдеться:

  • OKKO та WOG - 3945 грн;
  • SOCAR - 3949,5 грн;
  • "Укрнафта" - 3745 грн.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 9 червня (інфографіка РБК-Україна)

Економія на користь "Укрнафти" може сягати понад 200 гривень.

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Де дешевший дизель

Ціна звичайного дизельного пального на "Укрнафті" становить 84,90 грн/л проти майже 88 грн/л у великих приватних мережах.

Заправка 50 літрів дизеля коштуватиме:

  • OKKO - 4395 грн;
  • WOG - 4395 грн;
  • SOCAR - 4399,5 грн;
  • "Укрнафта" - 4245 грн.

Різниця сягає близько 150 гривень на баку.

Найдоступнішим залишається автогаз

Автогаз також дешевший на "Укрнафті":

OKKO - 46,90 грн/л;
WOG - 46,90 грн/л;
SOCAR - 46,99 грн/л;
"Укрнафта" - 44,90 грн/л.

За повний бак у 50 літрів водій заплатить 2245 грн на "Укрнафті" проти майже 2350 грн у конкурентів. Економія становить близько 100 гривень.

Деталізація цін на АЗС 9 червня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 90,90 грн
  • ДП Євро: 87,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 90,90 грн
  • ДП Євро-5: 87,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДП NANO Extro: 90,99 грн
  • ДП NANO: 87,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 86,90 грн
  • ДП: 84,90 грн
  • Газ: 44,90 грн
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