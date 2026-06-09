Ціни на АЗС: де 9 червня найдешевше заправити бак бензину, дизеля чи газу

Головне: Найбільший розрив у цінах спостерігається на бензин А-95. Так, на OKKO, WOG та SOCAR літр коштує майже 79 гривень, тоді як на "Укрнафті" його можна придбати за 74,90 грн.

Для автомобіля з баком 50 літрів різниця становить близько 200 гривень за одну заправку.

Де вигідніше заправляти бензин

Станом на 9 червня ціни на А-95 становлять:

OKKO - 78,90 грн/л;

WOG - 78,90 грн/л;

SOCAR - 78,99 грн/л;

"Укрнафта" - 74,90 грн/л.

Таким чином, повний 50-літровий бак А-95 обійдеться:

OKKO та WOG - 3945 грн;

SOCAR - 3949,5 грн;

"Укрнафта" - 3745 грн.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 9 червня (інфографіка РБК-Україна)

Економія на користь "Укрнафти" може сягати понад 200 гривень.

Де дешевший дизель

Ціна звичайного дизельного пального на "Укрнафті" становить 84,90 грн/л проти майже 88 грн/л у великих приватних мережах.

Заправка 50 літрів дизеля коштуватиме:

OKKO - 4395 грн;

WOG - 4395 грн;

SOCAR - 4399,5 грн;

"Укрнафта" - 4245 грн.

Різниця сягає близько 150 гривень на баку.

Найдоступнішим залишається автогаз

Автогаз також дешевший на "Укрнафті":

OKKO - 46,90 грн/л;

WOG - 46,90 грн/л;

SOCAR - 46,99 грн/л;

"Укрнафта" - 44,90 грн/л.

За повний бак у 50 літрів водій заплатить 2245 грн на "Укрнафті" проти майже 2350 грн у конкурентів. Економія становить близько 100 гривень.

Деталізація цін на АЗС 9 червня, вівторок

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 90,90 грн

ДП Євро: 87,90 грн

Газ: 46,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 90,90 грн

ДП Євро-5: 87,90 грн

Газ: 46,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,99 грн

Бензин NANO 95: 82,99 грн

Бензин А-95: 78,99 грн

ДП NANO Extro: 90,99 грн

ДП NANO: 87,99 грн

Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"