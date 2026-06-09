Цены на АЗС: где 9 июня дешевле всего заправить бак бензина, дизеля или газа

Цены на топливо на украинских АЗС во вторник, 9 июня остались без изменений по сравнению с предыдущим днем. В то же время разница между сетями все еще позволяет водителям существенно экономить на заправке.
РБК-Украина проанализировало актуальные цены на топливо на ведущих АЗС и подсчитало, где заправляться выгоднее.
Главное:
По состоянию на 9 июня цены на А-95 составляют:
Таким образом, полный 50-литровый бак А-95 обойдется:
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 9 июня (инфографика РБК-Украина)
Экономия в пользу "Укрнафты" может достигать более 200 гривен.
Цена обычного дизельного топлива на "Укрнафте" составляет 84,90 грн/л против почти 88 грн/л в крупных частных сетях.
Заправка 50 литров дизеля будет стоить:
Разница достигает около 150 гривен на баке.
Автогаз также дешевле на "Укрнафте":
OKKO - 46,90 грн/л;
WOG - 46,90 грн/л;
SOCAR - 46,99 грн/л;
"Укрнафта" - 44,90 грн/л.
За полный бак в 50 литров водитель заплатит 2245 грн на "Укрнафте" против почти 2350 грн у конкурентов. Экономия составляет около 100 гривен.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"