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Цены на АЗС: где 9 июня дешевле всего заправить бак бензина, дизеля или газа

10:00 09.06.2026 Вт
2 мин
Водители могут сэкономить до 200 гривен на полном баке в зависимости от сети АЗС
aimg Мария Кучерявец
Фото: разница в стоимости топлива остается существенной (инфографика РБК-Украина)

Цены на топливо на украинских АЗС во вторник, 9 июня остались без изменений по сравнению с предыдущим днем. В то же время разница между сетями все еще позволяет водителям существенно экономить на заправке.

РБК-Украина проанализировало актуальные цены на топливо на ведущих АЗС и подсчитало, где заправляться выгоднее.

Главное:

  • Наибольший разрыв в ценах наблюдается на бензин А-95. Так, на OKKO, WOG и SOCAR литр стоит почти 79 гривен, тогда как на "Укрнафте" его можно приобрести за 74,90 грн.
  • Для автомобиля с баком 50 литров разница составляет около 200 гривен за одну заправку.

Где выгоднее заправлять бензин

По состоянию на 9 июня цены на А-95 составляют:

  • OKKO - 78,90 грн/л;
  • WOG - 78,90 грн/л;
  • SOCAR - 78,99 грн/л;
  • "Укрнафта" - 74,90 грн/л.

Таким образом, полный 50-литровый бак А-95 обойдется:

  • OKKO и WOG - 3945 грн;
  • SOCAR - 3949,5 грн;
  • "Укрнафта" - 3745 грн.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 9 июня (инфографика РБК-Украина)

Экономия в пользу "Укрнафты" может достигать более 200 гривен.

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Где дешевле дизель

Цена обычного дизельного топлива на "Укрнафте" составляет 84,90 грн/л против почти 88 грн/л в крупных частных сетях.

Заправка 50 литров дизеля будет стоить:

  • OKKO - 4395 грн;
  • WOG - 4395 грн;
  • SOCAR - 4399,5 грн;
  • "Укрнафта" - 4245 грн.

Разница достигает около 150 гривен на баке.

Самым доступным остается автогаз

Автогаз также дешевле на "Укрнафте":

OKKO - 46,90 грн/л;
WOG - 46,90 грн/л;
SOCAR - 46,99 грн/л;
"Укрнафта" - 44,90 грн/л.

За полный бак в 50 литров водитель заплатит 2245 грн на "Укрнафте" против почти 2350 грн у конкурентов. Экономия составляет около 100 гривен.

Детализация цен на АЗС 9 июня, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 90,90 грн
  • ДТ Евро: 87,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Мустанг: 90,90 грн
  • ДТ Евро-5: 87,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн.
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 90,99 грн.
  • ДТ NANO: 87,99 грн.
  • Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 86,90 грн
  • ДТ: 84,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

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