Ціни на АЗС 9 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ після вихідних

Ситуація на ринку

Цінова штиль у великих мережах: Станом на 9 листопада жодна з моніторингових мереж (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписувала вартості бензинів, дизельного пального чи скрапленого газу.

Позиції щодо бензину А-95: Найнижчу ціну на стандартний А-95 утримує "Укрнафта" (87,90 грн/л). Мережа UPG продає його по 88,90 грн/л, а на OKKO, WOG та SOCAR цінник зафіксовано на рівні 92,90 грн/л.

Ситуація в сегменті автогазу: Ціни на автогаз стабілізувалися після нещодавнього стрибка. Найдешевший газ залишається в мережі "Укрнафта" (58,90 грн/л), а найдорожчий - на станціях OKKO та SOCAR (61,90 грн/л).

Стабільність на дизельне пальне: Вартість дизелю залишається без змін у діапазоні від 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).

Фото: ціни на АЗС 9 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 9 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн

ДП Євро: 106,90 грн

Газ: 61,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 61,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн

Бензин NANO 95: 95,90 грн

Бензин А-95: 92,90 грн

ДП NANO Extro: 110,00 грн

ДП NANO: 107,00 грн

Газ: 61,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 90,90 грн

Бензин А-95: 87,90 грн

Бензин А-92: 85,90 грн

ДП (Energy): 105,90 грн

ДП: 103,90 грн

Газ: 58,90 грн

UPG