Ціни на АЗС 9 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ після вихідних

У понеділок, 9 листопада, українські мережі АЗС розпочали новий робочий тиждень без зміни вартості пального. Після серії коригувань наприкінці минулого тижня оператори ринку утримують цінники на бензин, дизель та автогаз на попередніх позначках.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Цінова штиль у великих мережах: Станом на 9 листопада жодна з моніторингових мереж (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписувала вартості бензинів, дизельного пального чи скрапленого газу.
Позиції щодо бензину А-95: Найнижчу ціну на стандартний А-95 утримує "Укрнафта" (87,90 грн/л). Мережа UPG продає його по 88,90 грн/л, а на OKKO, WOG та SOCAR цінник зафіксовано на рівні 92,90 грн/л.
Ситуація в сегменті автогазу: Ціни на автогаз стабілізувалися після нещодавнього стрибка. Найдешевший газ залишається в мережі "Укрнафта" (58,90 грн/л), а найдорожчий - на станціях OKKO та SOCAR (61,90 грн/л).
Стабільність на дизельне пальне: Вартість дизелю залишається без змін у діапазоні від 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
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