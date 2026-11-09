Цены на АЗС 9 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ после выходных

В понедельник, 9 ноября, украинские сети АЗС открыли новую рабочую неделю без изменения стоимости топлива. После серии корректировок в конце прошлой недели операторы рынка удерживают ценники на бензин, дизель и автогаз на предыдущих отметках.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ценовая штиль в крупных сетях: По состоянию на 9 ноября ни одна из мониторинговых сетей (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписывала стоимости бензинов, дизельного топлива или сжиженного газа.
Позиции по бензину А-95: Самая низкая цена на стандартный А-95 удерживается на "Укрнафте" (87,90 грн/л). Сеть UPG продает его по 88,90 грн/л, а на OKKO, WOG и SOCAR ценник зафиксирован на уровне 92,90 грн/л.
Ситуация в сегменте автогаза: Цены на автогаз стабилизировались после недавнего скачка. Самый дешевый газ остается в сети "Укрнафта" (58,90 грн/л), а самый дорогой - на станциях OKKO и SOCAR (61,90 грн/л).
Стабильность на дизельное топливо: Стоимость дизеля остается без изменений в диапазоне от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG
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