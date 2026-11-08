Ціни на АЗС 8 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

У неділю, 8 листопада, українські мережі АЗС зберегли вартість пального на рівні попереднього дня. Після серії коригувань на тижні - зниження цін на бензин в окремих мережах та хвилі подорожчання автогазу - оператори ринку взяли цінову паузу.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Цінова пауза в усіх мережах: Станом на 8 листопада жодна з моніторингових мереж (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписувала цінники на бензин, дизель та автогаз, зберігши котирування суботи.
Закріплення нових цін на бензин: Мережа SOCAR утримує знижену напередодні ціну на А-95 (92,90 грн/л), а UPG - на рівні 88,90 грн/л. Найдешевший бензин А-95 серед моніторингових мереж пропонує державна "Укрнафта" (87,90 грн/л).
Автогаз зупинився на пікових позначках: Після активного зростання протягом тижня ціни на скраплений газ стабілізувалися. Найдорожчий газ продають OKKO та SOCAR (61,90 грн/л), найнижчу ціну утримує "Укрнафта" (58,90 грн/л).
Стабільний дизельний сегмент: Вартість дизельного пального залишається найменш динамічною та утримується в діапазоні від 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG