Цены на АЗС 8 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Ситуация на рынке

Ценовая пауза во всех сетях: По состоянию на 8 ноября ни одна из мониторинговых сетей (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписывала ценники на бензин, дизель и автогаз, сохранив котировки субботы.

Закрепление новых цен на бензин: Сеть SOCAR удерживает сниженную накануне цену на А-95 (92,90 грн/л), а UPG - на уровне 88,90 грн/л. Самый дешевый бензин А-95 среди мониторинговых сетей предлагает государственная "Укрнафта" (87,90 грн/л).

Автогаз остановился на пиковых отметках: После активного роста в течение недели цены на сжиженный газ стабилизировались. Самый дорогой газ продают OKKO и SOCAR (61,90 грн/л), низкую цену удерживает "Укрнафта" (58,90 грн/л).

Стабильный дизельный сегмент: Стоимость дизельного топлива остается наименее динамичной и удерживается в диапазоне от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).

Фото: цены на АЗС 8 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 8 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 61,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 61,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн

Бензин NANO 95: 95,90 грн

Бензин А-95: 92,90 грн

ДТ NANO Extro: 110,00 грн

ДТ NANO: 107,00 грн

Газ: 61,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 90,90 грн

Бензин А-95: 87,90 грн

Бензин А-92: 85,90 грн

ДТ (Energy): 105,90 грн

ДТ: 103,90 грн

Газ: 58,90 грн

UPG