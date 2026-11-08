Цены на АЗС 8 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

В воскресенье 8 ноября украинские сети АЗС сохранили стоимость топлива на уровне предыдущего дня. После серии корректировок на неделе - снижение цен на бензин в отдельных сетях и волны подорожания автогаза - операторы рынка взяли ценовую паузу.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ценовая пауза во всех сетях: По состоянию на 8 ноября ни одна из мониторинговых сетей (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписывала ценники на бензин, дизель и автогаз, сохранив котировки субботы.
Закрепление новых цен на бензин: Сеть SOCAR удерживает сниженную накануне цену на А-95 (92,90 грн/л), а UPG - на уровне 88,90 грн/л. Самый дешевый бензин А-95 среди мониторинговых сетей предлагает государственная "Укрнафта" (87,90 грн/л).
Автогаз остановился на пиковых отметках: После активного роста в течение недели цены на сжиженный газ стабилизировались. Самый дорогой газ продают OKKO и SOCAR (61,90 грн/л), низкую цену удерживает "Укрнафта" (58,90 грн/л).
Стабильный дизельный сегмент: Стоимость дизельного топлива остается наименее динамичной и удерживается в диапазоне от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG