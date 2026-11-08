ua en ru
Нд, 08 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ціни на АЗС 8 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

07:02 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС 8 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні Фото: скільки коштує пальне сьогодні (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У неділю, 8 листопада, українські мережі АЗС зберегли вартість пального на рівні попереднього дня. Після серії коригувань на тижні - зниження цін на бензин в окремих мережах та хвилі подорожчання автогазу - оператори ринку взяли цінову паузу.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Цінова пауза в усіх мережах: Станом на 8 листопада жодна з моніторингових мереж (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписувала цінники на бензин, дизель та автогаз, зберігши котирування суботи.

Закріплення нових цін на бензин: Мережа SOCAR утримує знижену напередодні ціну на А-95 (92,90 грн/л), а UPG - на рівні 88,90 грн/л. Найдешевший бензин А-95 серед моніторингових мереж пропонує державна "Укрнафта" (87,90 грн/л).

Автогаз зупинився на пікових позначках: Після активного зростання протягом тижня ціни на скраплений газ стабілізувалися. Найдорожчий газ продають OKKO та SOCAR (61,90 грн/л), найнижчу ціну утримує "Укрнафта" (58,90 грн/л).

Стабільний дизельний сегмент: Вартість дизельного пального залишається найменш динамічною та утримується в діапазоні від 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).

Ціни на АЗС 8 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
Фото: ціни на АЗС 8 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 8 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 61,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 61,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн
  • Бензин NANO 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95: 92,90 грн
  • ДП NANO Extro: 110,00 грн
  • ДП NANO: 107,00 грн
  • Газ: 61,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
  • Бензин А-95: 87,90 грн
  • Бензин А-92: 85,90 грн
  • ДП (Energy): 105,90 грн
  • ДП: 103,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

Читайте також: Долар на курсовому піку: прогноз курсу від банкіра на наступний тиждень

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на бензин Укрнафта
Новини
"Відверто ганебно": Зеленський закликав Раду повернути декларування для всіх працівників СБУ
"Відверто ганебно": Зеленський закликав Раду повернути декларування для всіх працівників СБУ
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так