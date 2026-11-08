Ціни на АЗС 8 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
У неділю, 8 листопада, українські мережі АЗС зберегли вартість пального на рівні попереднього дня. Після серії коригувань на тижні - зниження цін на бензин в окремих мережах та хвилі подорожчання автогазу - оператори ринку взяли цінову паузу.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Цінова пауза в усіх мережах: Станом на 8 листопада жодна з моніторингових мереж (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписувала цінники на бензин, дизель та автогаз, зберігши котирування суботи.
Закріплення нових цін на бензин: Мережа SOCAR утримує знижену напередодні ціну на А-95 (92,90 грн/л), а UPG - на рівні 88,90 грн/л. Найдешевший бензин А-95 серед моніторингових мереж пропонує державна "Укрнафта" (87,90 грн/л).
Автогаз зупинився на пікових позначках: Після активного зростання протягом тижня ціни на скраплений газ стабілізувалися. Найдорожчий газ продають OKKO та SOCAR (61,90 грн/л), найнижчу ціну утримує "Укрнафта" (58,90 грн/л).
Стабільний дизельний сегмент: Вартість дизельного пального залишається найменш динамічною та утримується в діапазоні від 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
Деталізація цін на АЗС 8 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 109,90 грн
- ДП Євро: 106,90 грн
- Газ: 61,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 109,90 грн
- ДП Євро-5: 106,90 грн
- Газ: 61,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 103,00 грн
- Бензин NANO 95: 95,90 грн
- Бензин А-95: 92,90 грн
- ДП NANO Extro: 110,00 грн
- ДП NANO: 107,00 грн
- Газ: 61,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
- Бензин А-95: 87,90 грн
- Бензин А-92: 85,90 грн
- ДП (Energy): 105,90 грн
- ДП: 103,90 грн
- Газ: 58,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 105,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 59,90 грн