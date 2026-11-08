Цены на АЗС 8 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В воскресенье 8 ноября украинские сети АЗС сохранили стоимость топлива на уровне предыдущего дня. После серии корректировок на неделе - снижение цен на бензин в отдельных сетях и волны подорожания автогаза - операторы рынка взяли ценовую паузу.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Ценовая пауза во всех сетях: По состоянию на 8 ноября ни одна из мониторинговых сетей (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписывала ценники на бензин, дизель и автогаз, сохранив котировки субботы.
Закрепление новых цен на бензин: Сеть SOCAR удерживает сниженную накануне цену на А-95 (92,90 грн/л), а UPG - на уровне 88,90 грн/л. Самый дешевый бензин А-95 среди мониторинговых сетей предлагает государственная "Укрнафта" (87,90 грн/л).
Автогаз остановился на пиковых отметках: После активного роста в течение недели цены на сжиженный газ стабилизировались. Самый дорогой газ продают OKKO и SOCAR (61,90 грн/л), низкую цену удерживает "Укрнафта" (58,90 грн/л).
Стабильный дизельный сегмент: Стоимость дизельного топлива остается наименее динамичной и удерживается в диапазоне от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
Детализация цен на АЗС 8 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 61,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 61,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 103,00 грн
- Бензин NANO 95: 95,90 грн
- Бензин А-95: 92,90 грн
- ДТ NANO Extro: 110,00 грн
- ДТ NANO: 107,00 грн
- Газ: 61,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
- Бензин А-95: 87,90 грн
- Бензин А-92: 85,90 грн
- ДТ (Energy): 105,90 грн
- ДТ: 103,90 грн
- Газ: 58,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 59,90 грн