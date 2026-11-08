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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 8 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

07:02 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 8 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня Фото: сколько стоит топливо сегодня (Getty Images)
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В воскресенье 8 ноября украинские сети АЗС сохранили стоимость топлива на уровне предыдущего дня. После серии корректировок на неделе - снижение цен на бензин в отдельных сетях и волны подорожания автогаза - операторы рынка взяли ценовую паузу.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Ценовая пауза во всех сетях: По состоянию на 8 ноября ни одна из мониторинговых сетей (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписывала ценники на бензин, дизель и автогаз, сохранив котировки субботы.

Закрепление новых цен на бензин: Сеть SOCAR удерживает сниженную накануне цену на А-95 (92,90 грн/л), а UPG - на уровне 88,90 грн/л. Самый дешевый бензин А-95 среди мониторинговых сетей предлагает государственная "Укрнафта" (87,90 грн/л).

Автогаз остановился на пиковых отметках: После активного роста в течение недели цены на сжиженный газ стабилизировались. Самый дорогой газ продают OKKO и SOCAR (61,90 грн/л), низкую цену удерживает "Укрнафта" (58,90 грн/л).

Стабильный дизельный сегмент: Стоимость дизельного топлива остается наименее динамичной и удерживается в диапазоне от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).

Цены на АЗС 8 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Фото: цены на АЗС 8 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 8 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 61,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 61,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн
  • Бензин NANO 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95: 92,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 110,00 грн
  • ДТ NANO: 107,00 грн
  • Газ: 61,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
  • Бензин А-95: 87,90 грн
  • Бензин А-92: 85,90 грн
  • ДТ (Energy): 105,90 грн
  • ДТ: 103,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

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