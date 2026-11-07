Ціни на АЗС 7 листопада: бензин та дизель дешевшають, а газ росте

У суботу, 7 листопада, українські мережі АЗС переписали вартість пального. Головною подією дня стало відчутне зниження цін у мережах SOCAR та UPG, тоді як автогаз продовжив тенденцію до подорожчання в більшості операторів.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Суттєве здешевлення пального на SOCAR: Мережа SOCAR знизила ціни на основні марки бензинів одразу на 3,00 грн/л (А-95 - до 92,90 грн/л, NANO 95 - до 95,90 грн/л). Також на 1,00 грн/л подешевшало дизельне пальне (NANO - до 107,00 грн/л, NANO Extro - до 110,00 грн/л).
UPG продовжує знижувати ціни на А-95: Після вчорашнього коригування мережа UPG скинула ще 1,00 грн/л на стандартний бензин А-95 (ціна впала до 88,90 грн/л).
Чергова хвиля зростання цін на автогаз: Скраплений газ додав у ціні майже по всьому ринку. "Укрнафта" підняла цінник на +1,00 грн/л (до 58,90 грн/л), WOG - на +60 коп/л (до 61,50 грн/л), а SOCAR - на +40 коп/л (до 61,90 грн/л).
OKKO тримає цінову паузу: Мережа OKKO зберегла вартість усіх видів пального та автогазу на рівні попереднього дня без змін.
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