Цены на АЗС 7 ноября: бензин и дизель дешевеют, а газ растет

Ситуация на рынке

Существенное удешевление топлива на SOCAR: Сеть SOCAR снизила цены на основные марки бензинов сразу на 3,00 грн/л (А-95 - до 92,90 грн/л, NANO 95 - до 95,90 грн/л). Также на 1,00 грн/л подешевело дизельное топливо (NANO - до 107,00 грн/л, NANO Extro - до 110,00 грн/л).

UPG продолжает снижать цены на А-95: После вчерашней корректировки сеть UPG сбросила еще 1,00 грн/л на стандартный бензин А-95 (цена упала до 88,90 грн/л).

Очередная волна роста цен на автогаз: Сжиженный газ прибавил в цене почти по всему рынку. "Укрнафта" подняла ценник на +1,00 грн/л (до 58,90 грн/л), WOG - на +60 коп/л (до 61,50 грн/л), а SOCAR - на +40 коп/л (до 61,90 грн/л).

OKKO держит ценовую паузу: Сеть OKKO сохранила стоимость всех видов топлива и автогаза на уровне предыдущего дня без изменений.

Фото: цены на АЗС 7 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 7 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 61,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 61,50 грн (+60 коп.)

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн

Бензин NANO 95: 95,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95: 92,90 грн (-3 грн)

ДТ NANO Extro: 110,00 грн (-1 грн)

ДТ NANO: 107,00 грн (-1 грн)

Газ: 61,90 грн (+40 коп.)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 90,90 грн

Бензин А-95: 87,90 грн

Бензин А-92: 85,90 грн

ДТ (Energy): 105,90 грн

ДТ: 103,90 грн

Газ: 58,90 грн (+1 грн)

UPG