Цены на АЗС 7 ноября: бензин и дизель дешевеют, а газ растет

В субботу, 7 ноября, украинские сети АЗС переписали стоимость топлива. Главным событием дня стало ощутимое снижение цен в сетях SOCAR и UPG, в то время как автогаз продолжил тенденцию к удорожанию у большинства операторов.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Существенное удешевление топлива на SOCAR: Сеть SOCAR снизила цены на основные марки бензинов сразу на 3,00 грн/л (А-95 - до 92,90 грн/л, NANO 95 - до 95,90 грн/л). Также на 1,00 грн/л подешевело дизельное топливо (NANO - до 107,00 грн/л, NANO Extro - до 110,00 грн/л).
UPG продолжает снижать цены на А-95: После вчерашней корректировки сеть UPG сбросила еще 1,00 грн/л на стандартный бензин А-95 (цена упала до 88,90 грн/л).
Очередная волна роста цен на автогаз: Сжиженный газ прибавил в цене почти по всему рынку. "Укрнафта" подняла ценник на +1,00 грн/л (до 58,90 грн/л), WOG - на +60 коп/л (до 61,50 грн/л), а SOCAR - на +40 коп/л (до 61,90 грн/л).
OKKO держит ценовую паузу: Сеть OKKO сохранила стоимость всех видов топлива и автогаза на уровне предыдущего дня без изменений.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG