Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 9 листопада та чи варто зараз купувати валюту

Як змінилися офіційні курси долара та євро, а також чому українцям не варто поспішати з купівлею американської валюти, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

За даними НБУ, на понеділок, 9 листопада, офіційний курс долара встановлено на рівні 45,32 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем, 6 листопада, американська валюта подешевшала на 12 копійок – тоді її курс становив 45,44 гривні.

Євро також втратив у вартості. На початку нового тижня офіційний курс європейської валюти становитиме 50,65 гривні, що на 39 копійок менше порівняно з п’ятницею, коли він дорівнював 51,04 гривні.

Фото: курс валют НБУ на 9 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Чи варто зараз купувати долари

Попри зниження офіційного курсу, долар уже перетнув психологічну позначку у 45 гривень. Через це українці можуть поступово звикати до нового курсового рівня, однак поспішати з купівлею валюти за високими цінами не варто.

У коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий пояснив, що подолання психологічного рубежу у 45 гривень може поступово зменшити емоційну реакцію громадян на коливання курсу.

За його словами, позначка, яка раніше сприймалася як своєрідна курсова межа, дедалі більше ставатиме звичайною частиною ринкової динаміки.

Водночас банкір звернув увагу на те, що психологічні очікування нерідко спонукають людей до невиправданих валютних покупок.

Тому Тарас Лєсовий радить не поспішати з придбанням доларів за завищеними цінами, а орієнтуватися передусім на власні фінансові потреби та реальну ситуацію на валютному ринку.

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