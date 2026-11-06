Ціни на АЗС 6 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

У п'ятницю, 6 листопада, українські мережі АЗС оновили вартість пального. На ринку збереглася динаміка змін: мережі UPG та SOCAR переписали цінники на окремі марки бензинів у бік зниження, тоді як автогаз піднявся у ціні одразу в трьох великих мережах.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зниження цін на бензин у мережах UPG та SOCAR: Мережа UPG знизила вартість бензинів А-95 та UPG 95 на 1,00 грн/л (до 89,90 грн/л та 91,90 грн/л відповідно). Водночас SOCAR зменшив ціну на преміальний бензин NANO 100 одразу на 2,00 грн/л (до 103,00 грн/л).
Чергова хвиля подорожчання автогазу: Скраплений газ продовжив впевнене зростання. Мережі OKKO, WOG та UPG підняли цінники на +1,00 грн/л. Відтепер на OKKO газ коштує 61,90 грн/л, на WOG - 60,90 грн/л, а на UPG - 59,90 грн/л.
Дизельне пальне утримує цінову стабільність: Вартість дизелю у всіх моніторингових мережах залишилася без змін. Найдешевшим варіантом залишається EURO DIESEL від UPG (102,90 грн/л), найдорожчим - NANO Extro від SOCAR (111,00 грн/л).
Стабільність від "Укрнафти": Після вчорашнього здешевлення бензинів державна мережа утримує найнижчі ціни на ринку без нових корегувань (А-95 по 87,90 грн/л, газ по 57,90 грн/л).
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SOCAR
"Укрнафта"
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