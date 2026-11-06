Ціни на АЗС 6 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

Ситуація на ринку

Зниження цін на бензин у мережах UPG та SOCAR: Мережа UPG знизила вартість бензинів А-95 та UPG 95 на 1,00 грн/л (до 89,90 грн/л та 91,90 грн/л відповідно). Водночас SOCAR зменшив ціну на преміальний бензин NANO 100 одразу на 2,00 грн/л (до 103,00 грн/л).

Чергова хвиля подорожчання автогазу: Скраплений газ продовжив впевнене зростання. Мережі OKKO, WOG та UPG підняли цінники на +1,00 грн/л. Відтепер на OKKO газ коштує 61,90 грн/л, на WOG - 60,90 грн/л, а на UPG - 59,90 грн/л.

Дизельне пальне утримує цінову стабільність: Вартість дизелю у всіх моніторингових мережах залишилася без змін. Найдешевшим варіантом залишається EURO DIESEL від UPG (102,90 грн/л), найдорожчим - NANO Extro від SOCAR (111,00 грн/л).

Стабільність від "Укрнафти": Після вчорашнього здешевлення бензинів державна мережа утримує найнижчі ціни на ринку без нових корегувань (А-95 по 87,90 грн/л, газ по 57,90 грн/л).

Фото: ціни на АЗС 6 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 6 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн

ДП Євро: 106,90 грн

Газ: 61,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 60,90 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн (-2 грн)

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДП NANO Extro: 111,00 грн

ДП NANO: 108,00 грн

Газ: 61,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 90,90 грн

Бензин А-95: 87,90 грн

Бензин А-92: 85,90 грн

ДП (Energy): 105,90 грн

ДП: 103,90 грн

Газ: 57,90 грн

UPG