Цены на АЗС 6 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

В пятницу, 6 ноября, украинские сети АЗС обновили стоимость топлива. На рынке сохранилась динамика изменений: сети UPG и SOCAR переписали ценники на отдельные марки бензинов в сторону снижения, в то время как автогаз поднялся в цене сразу в трех крупных сетях.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Снижение цен на бензин в сетях UPG и SOCAR: Сеть UPG снизила стоимость бензинов А-95 и UPG 95 на 1,00 грн/л (до 89,90 грн/л и 91,90 грн/л соответственно). В то же время SOCAR снизил цену на премиальный бензин NANO 100 сразу на 2,00 грн/л (до 103,00 грн/л).
Очередная волна подорожания автогаза: Сжиженный газ продолжил уверенный рост. Сети OKKO, WOG и UPG подняли ценники на +1,00 грн/л. Теперь на OKKO газ стоит 61,90 грн/л, на WOG - 60,90 грн/л, а на UPG - 59,90 грн/л.
Дизельное топливо удерживает ценовую стабильность: Стоимость дизеля во всех мониторинговых сетях осталась без изменений. Самым дешевым вариантом остается EURO DIESEL от UPG (102,90 грн/л), самым дорогим - NANO Extro от SOCAR (111,00 грн/л).
Стабильность от "Укрнафты": После вчерашнего удешевления бензинов государственная сеть удерживает самые низкие цены на рынке без новых корректировок (А-95 по 87,90 грн/л, газ по 57,90 грн/л).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG