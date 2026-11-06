Цены на АЗС 6 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Ситуация на рынке

Снижение цен на бензин в сетях UPG и SOCAR: Сеть UPG снизила стоимость бензинов А-95 и UPG 95 на 1,00 грн/л (до 89,90 грн/л и 91,90 грн/л соответственно). В то же время SOCAR снизил цену на премиальный бензин NANO 100 сразу на 2,00 грн/л (до 103,00 грн/л).

Очередная волна подорожания автогаза: Сжиженный газ продолжил уверенный рост. Сети OKKO, WOG и UPG подняли ценники на +1,00 грн/л. Теперь на OKKO газ стоит 61,90 грн/л, на WOG - 60,90 грн/л, а на UPG - 59,90 грн/л.

Дизельное топливо удерживает ценовую стабильность: Стоимость дизеля во всех мониторинговых сетях осталась без изменений. Самым дешевым вариантом остается EURO DIESEL от UPG (102,90 грн/л), самым дорогим - NANO Extro от SOCAR (111,00 грн/л).

Стабильность от "Укрнафты": После вчерашнего удешевления бензинов государственная сеть удерживает самые низкие цены на рынке без новых корректировок (А-95 по 87,90 грн/л, газ по 57,90 грн/л).

Фото: цены на АЗС 6 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 6 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 61,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 60,90 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн (-2 грн)

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДТ NANO Extro: 111,00 грн

ДТ NANO: 108,00 грн

Газ: 61,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 90,90 грн

Бензин А-95: 87,90 грн

Бензин А-92: 85,90 грн

ДТ (Energy): 105,90 грн

ДТ: 103,90 грн

Газ: 57,90 грн

UPG