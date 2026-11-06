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Ціни на АЗС 6 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

06:03 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС 6 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні Фото: скільки коштує бензин на АЗС 6 листопада (соцмережі ОККО)
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У п'ятницю, 6 листопада, українські мережі АЗС оновили вартість пального. На ринку збереглася динаміка змін: мережі UPG та SOCAR переписали цінники на окремі марки бензинів у бік зниження, тоді як автогаз піднявся у ціні одразу в трьох великих мережах.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Зниження цін на бензин у мережах UPG та SOCAR: Мережа UPG знизила вартість бензинів А-95 та UPG 95 на 1,00 грн/л (до 89,90 грн/л та 91,90 грн/л відповідно). Водночас SOCAR зменшив ціну на преміальний бензин NANO 100 одразу на 2,00 грн/л (до 103,00 грн/л).

Чергова хвиля подорожчання автогазу: Скраплений газ продовжив впевнене зростання. Мережі OKKO, WOG та UPG підняли цінники на +1,00 грн/л. Відтепер на OKKO газ коштує 61,90 грн/л, на WOG - 60,90 грн/л, а на UPG - 59,90 грн/л.

Дизельне пальне утримує цінову стабільність: Вартість дизелю у всіх моніторингових мережах залишилася без змін. Найдешевшим варіантом залишається EURO DIESEL від UPG (102,90 грн/л), найдорожчим - NANO Extro від SOCAR (111,00 грн/л).

Стабільність від "Укрнафти": Після вчорашнього здешевлення бензинів державна мережа утримує найнижчі ціни на ринку без нових корегувань (А-95 по 87,90 грн/л, газ по 57,90 грн/л).

Ціни на АЗС 6 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
Фото: ціни на АЗС 6 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 6 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 61,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 60,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн (-2 грн)
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДП NANO Extro: 111,00 грн
  • ДП NANO: 108,00 грн
  • Газ: 61,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
  • Бензин А-95: 87,90 грн
  • Бензин А-92: 85,90 грн
  • ДП (Energy): 105,90 грн
  • ДП: 103,90 грн
  • Газ: 57,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн (-1 грн)
  • Бензин A-95: 89,90 грн (-1 грн)
  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 59,90 грн (+1 грн)

Читайте також: Долар і євро пішли вниз: курс НБУ на 6 листопада та чи міг регулятор стримати стрибок валюти

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