Цены на АЗС 6 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В пятницу, 6 ноября, украинские сети АЗС обновили стоимость топлива. На рынке сохранилась динамика изменений: сети UPG и SOCAR переписали ценники на отдельные марки бензинов в сторону снижения, в то время как автогаз поднялся в цене сразу в трех крупных сетях.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Снижение цен на бензин в сетях UPG и SOCAR: Сеть UPG снизила стоимость бензинов А-95 и UPG 95 на 1,00 грн/л (до 89,90 грн/л и 91,90 грн/л соответственно). В то же время SOCAR снизил цену на премиальный бензин NANO 100 сразу на 2,00 грн/л (до 103,00 грн/л).
Очередная волна подорожания автогаза: Сжиженный газ продолжил уверенный рост. Сети OKKO, WOG и UPG подняли ценники на +1,00 грн/л. Теперь на OKKO газ стоит 61,90 грн/л, на WOG - 60,90 грн/л, а на UPG - 59,90 грн/л.
Дизельное топливо удерживает ценовую стабильность: Стоимость дизеля во всех мониторинговых сетях осталась без изменений. Самым дешевым вариантом остается EURO DIESEL от UPG (102,90 грн/л), самым дорогим - NANO Extro от SOCAR (111,00 грн/л).
Стабильность от "Укрнафты": После вчерашнего удешевления бензинов государственная сеть удерживает самые низкие цены на рынке без новых корректировок (А-95 по 87,90 грн/л, газ по 57,90 грн/л).
Детализация цен на АЗС 6 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 61,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 60,90 грн (+1 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 103,00 грн (-2 грн)
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДТ NANO Extro: 111,00 грн
- ДТ NANO: 108,00 грн
- Газ: 61,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
- Бензин А-95: 87,90 грн
- Бензин А-92: 85,90 грн
- ДТ (Energy): 105,90 грн
- ДТ: 103,90 грн
- Газ: 57,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн (-1 грн)
- Бензин A-95: 89,90 грн (-1 грн)
- ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 59,90 грн (+1 грн)