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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 6 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

06:03 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 6 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня Фото: сколько стоит бензин на АЗС 6 ноября (соцсети ОККО)
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В пятницу, 6 ноября, украинские сети АЗС обновили стоимость топлива. На рынке сохранилась динамика изменений: сети UPG и SOCAR переписали ценники на отдельные марки бензинов в сторону снижения, в то время как автогаз поднялся в цене сразу в трех крупных сетях.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Снижение цен на бензин в сетях UPG и SOCAR: Сеть UPG снизила стоимость бензинов А-95 и UPG 95 на 1,00 грн/л (до 89,90 грн/л и 91,90 грн/л соответственно). В то же время SOCAR снизил цену на премиальный бензин NANO 100 сразу на 2,00 грн/л (до 103,00 грн/л).

Очередная волна подорожания автогаза: Сжиженный газ продолжил уверенный рост. Сети OKKO, WOG и UPG подняли ценники на +1,00 грн/л. Теперь на OKKO газ стоит 61,90 грн/л, на WOG - 60,90 грн/л, а на UPG - 59,90 грн/л.

Дизельное топливо удерживает ценовую стабильность: Стоимость дизеля во всех мониторинговых сетях осталась без изменений. Самым дешевым вариантом остается EURO DIESEL от UPG (102,90 грн/л), самым дорогим - NANO Extro от SOCAR (111,00 грн/л).

Стабильность от "Укрнафты": После вчерашнего удешевления бензинов государственная сеть удерживает самые низкие цены на рынке без новых корректировок (А-95 по 87,90 грн/л, газ по 57,90 грн/л).

Цены на АЗС 6 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Фото: цены на АЗС 6 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 6 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 61,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 60,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн (-2 грн)
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн
  • ДТ NANO: 108,00 грн
  • Газ: 61,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
  • Бензин А-95: 87,90 грн
  • Бензин А-92: 85,90 грн
  • ДТ (Energy): 105,90 грн
  • ДТ: 103,90 грн
  • Газ: 57,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн (-1 грн)
  • Бензин A-95: 89,90 грн (-1 грн)
  • ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 59,90 грн (+1 грн)

Читайте также: Доллар и евро пошли вниз: курс НБУ на 6 ноября и мог ли регулятор сдержать скачок валюты

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