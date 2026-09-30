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Ціни на АЗС 30 вересня: скільки коштує бензин та дизель сьогодні

06:36 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: ціни на АЗС тримаються на максимумі (Getty Images)

Ціни на бензин та дизель станом на ранок 30 вересня тримаються незмінно. Дизель та преміальний бензин на АЗС вже перейшов за 100 грн, а "Укрнафта" тримає трохи нижчі цінники.

Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на АЗС

Вже кілька днів поспіль після різкого зростання цінники на стелах АЗС тримаються незмінними. Преміальне паливо перевищило 100 грн за літр у мережах ОККО, WOG і SOCAR. А от на державній "Укрнафті" ціни трохи нижче - найдорожчий дизель тут не переходить межу у 100 грн - 99,90 грн за літр. Найдорожчий бензин на "Укрнафті" коштує 91,90 грн.

Мережі ОККО та WOG зрівнялись в ціні. Преміальний бензин у мережах коштує 102,90 грн, така ж ціна і на дизель. Бензин А-95 у мережах коштує 95,90 та 92,90 грн.

У SOCAR наразі найвищі ціни. За літр преміального бензину та дизелю тут доведеться заплатити 104 грн. Дешевші марки бензину у мережі коштують 97,90 та 94,90 грн, а от найдешевший дизель все ж вище 100 грн - 103 грн за літр.

Название

Фото: ціни на АЗС 30 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 30 вересня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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