Ціни на АЗС 30 вересня: скільки коштує бензин та дизель сьогодні

Ціни на бензин та дизель станом на ранок 30 вересня тримаються незмінно. Дизель та преміальний бензин на АЗС вже перейшов за 100 грн, а "Укрнафта" тримає трохи нижчі цінники.
Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Вже кілька днів поспіль після різкого зростання цінники на стелах АЗС тримаються незмінними. Преміальне паливо перевищило 100 грн за літр у мережах ОККО, WOG і SOCAR. А от на державній "Укрнафті" ціни трохи нижче - найдорожчий дизель тут не переходить межу у 100 грн - 99,90 грн за літр. Найдорожчий бензин на "Укрнафті" коштує 91,90 грн.
Мережі ОККО та WOG зрівнялись в ціні. Преміальний бензин у мережах коштує 102,90 грн, така ж ціна і на дизель. Бензин А-95 у мережах коштує 95,90 та 92,90 грн.
У SOCAR наразі найвищі ціни. За літр преміального бензину та дизелю тут доведеться заплатити 104 грн. Дешевші марки бензину у мережі коштують 97,90 та 94,90 грн, а от найдешевший дизель все ж вище 100 грн - 103 грн за літр.
Фото: ціни на АЗС 30 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"